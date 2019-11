Armin Assinger präsentiert „Die Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ am 2. Dezember in ORF 2

Mit Wolf Bachofner, Amélie van Tass & Thommy Ten, Sonja Weissensteiner und Marc Janko

Wien (OTS) - Geballtes Promiwissen für den guten Zweck – am Montag, dem 2. Dezember 2019, stellen Wolf Bachofner, Amélie van Tass & Thommy Ten, Sonja Weissensteiner und Marc Janko bei Armin Assinger ihr Wissen um 20.15 Uhr in ORF 2 auf die Probe und versuchen in der „Promi-Millionenshow“ für „Licht ins Dunkel“ jeweils bis zu 75.000 Euro zu erspielen. Die Gewinne werden diesmal von SIRIUS MATCH und FEURO / Meine Trafiken zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zu „Licht ins Dunkel“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Prominente spielen für „Licht ins Dunkel“

Schauspieler Wolf Bachofner verrät vor der Aufzeichnung: „Ich verfüge über eine ganz gute Allgemeinbildung. Aber es gibt Bereiche, wie etwa aktuelle Society-Sachen, da muss ich ehrlich passen.“ Moderatorin Sonja Weissensteiner über ihr Ziel: „Es geht um den guten Zweck – und da möchte ich natürlich so weit wie möglich kommen. Ich hoffe, dass der Zufall und das Glück mir weiterhelfen und die richtigen Fragen kommen. Denn wir wissen alle, es gibt mehr, was man nicht weiß, als was man weiß.“

Marc Janko: „Da es um den guten Zweck geht, musste ich nicht lange überlegen und habe gleich zugesagt, als man mich gefragt hat.“ Und weiter: „Mein Ziel ist die 10.000-Euro-Hürde – und alles was drüber ist, wäre einfach schön. Da es für ‚Licht ins ‚Dunkel‘ geht, werde ich nicht zocken.“ Amelie van Tass & Thommy Ten spielen gemeinsam:

„Wir werden unser Bestes geben und hoffen, ganz nach oben zu kommen.“ „Wir sind es gewohnt, zu zweit aufzutreten, und wollten deshalb auch das gemeinsam machen. Doppeltes Wissen ist sicher besser – jetzt hoffen wir, dass das dann auch so aufgeht.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, die Frage an das Publikum und der Telefonjoker zur Verfügung.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

