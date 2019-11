Edith Fridrich führt durch das Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Zugang: Amtshaus-Rückseite) zeigt eine umfassende Dauer-Ausstellung, in der die Vergangenheit und Entwicklungen im 16. Bezirks dokumentiert werden. Von Fotos bis zu Gemälden und Schriften sieht das Publikum viele interessante Exponate. Am Sonntag, 1. Dezember, führt die ehrenamtliche Bezirkshistorikerin Edith Fridrich ab 10.30 Uhr durch diese Schau. Fundierte Fakten und Zahlen sind ebenso zu vernehmen wie nette Anekdoten aus alten Zeiten. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Generell ist das Ottakringer Bezirksmuseum jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumsräume verschlossen. Jochen Müller ist der auf freiwilliger Basis arbeitende Museumsleiter, der stets ein offenes Ohr für Anfragen hat: Telefon 4000/16 127 (während der Öffnungszeiten) bzw. E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

