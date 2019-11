Zwei Ansiedlungen im CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn

LR Bohuslav: Der junge Wirtschaftspark südlich von Wien boomt

St. Pölten (OTS/NLK) - Im CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn entstehen zurzeit zwei neue Betriebsansiedlungen. Der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn ist ein wichtiger Impulsgeber in der Region. Ganz nach dem Motto: Der Preis stimmt – die Lage passt. „Die VSL Mehrwegverpackungen GmbH und die Schlosserei Plank ziehen in den CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn. Mit den zwei neuen Ansiedlungen bestätigt sich, dass wir hier im Wirtschaftspark einen ausgezeichneten Boden bieten, um wirtschaftlich tätig zu werden“, freuen sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Im CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn sind den Erweiterungswünschen der Unternehmen kaum Grenzen gesetzt:

Es sind noch 21 Hektar Bauland frei. Aber auch die Infrastruktur ist erstklassig: Der Wirtschaftspark liegt direkt neben der Bundesstraße B 17, dem Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn, nahe der Südbahn und der Autobahn A 2 mit den Ausfahrten Bad Vöslau und Kottingbrunn. „Mit diesen beiden neuen Ansiedlungen hat der CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn seinen Ruf als moderner und dynamischer Wirtschaftspark auch heuer wieder bestätigt. Der Wirtschaftspark hat sich in den letzten Jahren zu einem Impulsgeber für die gesamte Region entwickelt“, so Bohuslav.

Die VSL Mehrwegverpackungen GmbH verlagert ihren Sitz in den CCK Wirtschaftspark Kottingbrunn. Auf etwa 15.000 Quadratmetern werden 50 Mitarbeiter einen Arbeitsplatz finden. „Die zentrale Lage und der gute Anschluss an das Verkehrssystem haben uns dazu bewegt, unseren Standort in den CCK Wirtschaftspark zu verlegen. Wir freuen uns auf unser neues Zuhause“, ist Michael Lorenz, Geschäftsführer der VSL Mehrwegverpackungen GmbH überzeugt. Auch die Schlosserei Plank zieht aus Kottingbrunn in den Wirtschaftspark, um den Betrieb zu vergrößern. Insgesamt werden hier 60 Mitarbeiter auf etwa 10.000 Quadratmetern arbeiten. „Mit dem großartigen Platzangebot und der idealen Lage ist es uns gelungen, den nächsten Schritt zum Ausbau unseres Betriebes zu tätigen“, so Thomas Maragosis, Geschäftsführer der Schlosserei Plank. Die beiden Firmen haben bereits die Grundstücke erworben und planen in den kommenden Monaten mit dem Bau zu starten. Aktuell laufen dazu die notwendigen Planungsarbeiten.

„Die sehr gute Standortsituation kommt den Unternehmen im CCK Wirtschaftspark sehr zu Gute, das merken wir auch daran, dass die Nachfrage nach Flächen in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist. Wir freuen uns die Betriebe im Wirtschaftspark begrüßen zu dürfen“, meint Christian Macho, Bürgermeister von Kottingbrunn. Dem stimmt auch ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki zu: „Als Wirtschaftsagentur des Landes haben wir große Erfahrung im Wirtschaftspark-Management. In den 18 Wirtschaftsparks, die ecoplus in ganz Niederösterreich im Eigentum oder in Beteiligung betreibt, sind über 1.000 internationale und österreichische Unternehmen mit rund 22.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesiedelt.“

