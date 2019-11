Leseabend „Tatzeit Weihnachten“ im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - „13 schaurig-schöne Kriminalgeschichten zum Fest“ enthält das jüngste Buch der Wiener Kriminalschriftstellerin Edith Kneifl. Am Montag, 2. Dezember, präsentiert die Autorin im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) in einer Lesung ihr Werk mit dem Titel „Tatzeit Weihnachten“. Der Rezitationsabend fängt um 18.30 Uhr an. In der „Stillsten Zeit des Jahres“ kommt es an vielerlei Orten, vom Christkindlmarkt bis zur Kaschemme, zu mörderischen Untaten. Wie die spannenden Geschichten ausgehen, wird vorab nicht verraten. Der Eintritt zur Lesung ist gratis. Spenden für das Museum sind immerzu willkommen. Die Publikation „Tatzeit Weihnachten“ (Falter Verlag, Umfang: 256 Seiten, ISBN: 978-3-85439-641-3) ist im Fachhandel zum Preis von 22,90 Euro erhältlich. Nähere Auskünfte zu dieser Veranstaltung: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler), E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kriminalautorin Edith Kneifl: http://kneifl.at/tatzeit-weihnachten

Falter Verlag (faltershop.at): https://shop.falter.at/tatzeit-weihnachten.html

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

