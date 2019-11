Adventaktionen der Wien Holding-Unternehmen

Vielfältiges Programm sorgt für Weihnachtsstimmung

Wien (OTS/RK) - Zur Einstimmung auf die besinnlichste Zeit im Jahr bieten die Wien Holding-Unternehmen wieder ein vielfältiges Adventprogramm: Der Wien Holding-Adventkalender verkürzt die Zeit bis Weihnachten mit vielen tollen Preisen, die MUK und das Haus der Musik sorgen für eine musikalische Vorweihnachtszeit, im Jüdischen Museum Wien wird Chanukka mit Kerzenzünden gefeiert und auch an Bord der DDSG Blue Danube geht es stimmungsvoll zu!

Wien Holding-Adventkalender: Tolle Preise gewinnen

Die Wien Holding verkürzt die Wartezeit aufs Christkind: Hinter jedem Türchen sind tolle Preise aus dem Wien Holding-Konzern versteckt: Tickets für Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle, für Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, die Wien Holding-Museen, den Twin City Liner und vieles mehr – täglich mitmachen lohnt sich!

Ab 1. Dezember 2019 mitmachen unter: www.wienholding.at/adventkalender

MUK: Chorkonzert mit Werken von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Chors der MUK wird heuer wieder gemeinsam mit MusikerInnen des Studiengangs Alte Musik gestaltet. Mit Der Geist hilft unser Schwachheit auf wird es auch in diesem Jahr eine Motette von Bach geben, als Hauptwerk steht Vivaldis Magnificat im Mittelpunkt des Abends. Dazu gesellen sich A cappella-Chorwerke des 20. und 21. Jahrhunderts sowie Bachs Orgelwerk In dir ist Freude BWV 615 und eine Improvisation für das Adventlied O Heiland reiß die Himmel auf. Geleitet wird das Konzert von Gunwoo Yoo und Rafael Salas Chia aus dem Bachelorstudiengang Dirigieren.

Donnerstag, 19. Dezember 2019, 19:00 Uhr, Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 4, 1010 Wien, Eintritt frei! www.muk.ac.at

Haus der Musik: Chorkonzerte im Advent

Das Haus der Musik präsentiert in Kooperation mit dem Chorforum Wien eine besondere vorweihnachtliche Konzertreihe. Jeden Sonntag im Advent finden um 18:30 Uhr Chorkonzerte im glasüberdachten Innenhof statt. Die teilnehmenden Chöre in diesem Jahr sind „Pure Voices“, „Coro Eurolatinamericano“, „Conventus Musicus“ und der „Wiener Männergesangsverein“. Der Eintritt ist frei!

1. Dezember: Pure Voices, 8. Dezember: Coro Eurolatinamericano, 15. Dezember: Conventus Musicus, 22. Dezember: Wiener Männergesangsverein.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Jüdisches Museum Wien: Chanukka-Kerzenentzünden

Alle BesucherInnen sind herzlich eingeladen, gemeinsam die Chanukka-Kerzen zu entzünden. Das achttägige jüdische Lichterfest „Chanukka“ (hebräisch: Einweihung) ist ein jährlich gefeiertes jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Heuer beginnt Chanukka am 22. Dezember und dauert bis zum 30. Dezember 2019. Auch in diesem Jahr hat das Museum wieder einen „süßen“ Chanukka-Kalender vorbereitet. Darin verstecken sich Chanukka-Symbole – gebacken vom Hofzuckerbäcker Demel. Diese Bäckereien werden am 29. Dezember unter den BesucherInnen verlost.

22., 23., 25., 26., 29. und 30. Dezember 2019, jeweils um 17:30 Uhr

24. Dezember 2019 um 15:30 Uhr

27. Dezember um 15:00 Uhr

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

DDSG Blue Danube: Donauschifffahrten im Advent

Auch in der kühleren Jahreszeit lässt sich die Donau auf den wohlig warm beheizten DDSG-Schiffe erkunden. Abwechslungsreiche Fahrten wie der Adventbrunch, das Wiener Adventschiff oder zahlreiche Themenschifffahrten stehen auf dem Programm.

Brunch an den Adventsonntagen

Die DDSG Blue Danube bietet an allen vier Adventsonntagen den beliebten Adventbrunch an. Dabei werden die Gäste an Bord eines festlich dekorierten DDSG-Schiffes mit einem köstlichen Buffet und Live-Musik verwöhnt und können so einen entspannten Adventsonntag mit der Familie oder FreundInnen verbringen.

Brunch am 1.-4. Adventsonntag: 1.,8., 15. und 22. Dezember 2019, jeweils von 11:00 bis 14:00 Uhr, ab Wien / Reichsbrücke, EUR 49 pro Person (inkl. Schifffahrt, Livemusik und Brunchbuffet).

Wiener Adventschiff

Das Ausflugsschiff MS Wien mit seinem liebevollen Weihnachtsschmuck lädt ein, eine stimmungsvolle winterlichen 75-minütigen Rundfahrt auf dem Donaukanal zu erleben, während die Szenerie des Wiener Ufers geruhsam vorüberzieht. Ein Holzbläserensemble begrüßt die Gäste schon beim Einstieg aufs Schiff und stimmt sie gemeinsam mit einem wärmenden Punsch oder Glühwein sowie heißen Erdäpfelspalten oder Maroni auf eine stimmungsvolle Fahrt im Herzen Wiens ein.

Wiener Adventschiff: 30. November, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. Dezember 2019, Abfahrt um 14:30 und 16:00 Uhr, ab Wien / Schwedenplatz, EUR 32 (inkl. Schifffahrt, Livemusik, Heißgetränk und Erdäpfelspalten oder Maroni).

Abendliche Themenschifffahrten

An zahlreichen Abenden in der Vorweihnachtszeit legt die DDSG-Flotte zu unterhaltsamen Themenschifffahrten ab. Das vielfältige Programm reicht von „Christmas around the world” (4.12. und 6.12.), „Weihnachtszauber“ (12.12.), „Gospel Nacht“ (20.12.) oder das „Rat Pack X-MAS Special“ (21.12.). Das gesamte Programm ist auf www.ddsg-blue-danube.at zu finden.

