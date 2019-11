Festveranstaltung 60 Jahre PaN im Wiener Rathaus

Wien (OTS/RK) - „Der Geburtstag von PaN liegt mir am Herzen, weil PaN immer schon ein stiller Diplomat und Völkerverbinder ist und war“, sagte Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, anlässlich des Festakts aller österreichisch-ausländischen Gesellschaften Mittwochabend im Wiener Rathaus. Der Festakt war dem 60-jährigen Jubiläum von Partner aller Nationen (PaN) gewidmet, zu dem unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ludwig das Präsidium des Dachverbands all seine bilateralen Freundschaftsgesellschaften, Sponsoren und Kooperationspartner in den Festsaal des Wiener Rathauses einluden.

Im Rahmen einer festlichen Gala und im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft Kultur und Gesellschaft, des PaN-Ehrenpräsidiums, dem PaN-Ehrenkuratorium, den PaN-Beiräten, der jeweiligen PaN-Mitgliedsgesellschaften sowie Repräsentanten und Unterstützern aus dem öffentlichen Leben, wurde ein buntes Programm an kulturellen Darbietungen ausgewählter Kontinente geboten.

Aufgebaut in den Nachkriegsjahren sei PaN Fahnenträger grenzüberschreitender Zusammenarbeit, ungeachtet parteipolitischer Interessen und im Einsatz für den Frieden gewesen, führte Ludwig aus. So wie die Menschen einst das Thema Frieden bewegt hat, das sich in einem geeinten Europa immer mehr gefestigt und gesetzt hat, bewegt uns heute, ebenfalls grenzüberschreitend, der Klimaschutz. „Internationale Solidarität ist die Zärtlichkeit der Länder im Umgang und des Dialogs“, so Ludwig. „Ich wünsche PaN auf seiner weiteren völkerverbindenden Reise alles Gute - möge der Dachverband weiterhin stiller Botschafter für den Frieden auf dieser Welt aber auch zur Sicherung unseres Planeten und Beweis dafür sein, dass man aus seiner Geschichte lernen kann,“ schloss Ludwig.

Wie wichtig Partnerschaften und Kooperationen seien, betonte der Präsident des Dachverbands, Univ.Prof. Mag.Dr. Hermann Mückler. Man habe in all den Jahren die Erfahrung gemacht, dass Partnerschaften - seien sie mit der Wiener Polizei, mit dem Österreichischen Bundesheer, mit Partnern öffentlicher Einrichtungen – nur im Dialog bestehen können. „Der Dialog macht aus Feinden Gegner und irgendwann dann mal Freunde“, so Mückler abschließend, das sei auch das Credo des Dachverbands – man schließe Freundschaften, über Landesgrenzen hinweg.

PaN-Persönlichkeitsaward an Magistratsdirektor Hechtner vergeben

Im Rahmen des knapp 3-stündigen Festakts wurde auch eine sehr seltene Auszeichnung vergeben, die, so wurde es seitens des Dachverbands mitgeteilt, man sich „wirklich erarbeiten muss“ und die eine „besondere Wertschätzung“ des Dachverbands sei: der PaN-Persönlichkeitsaward. Diese Auszeichnung für besondere Verdienste wurde an den Magistratsdirektor der Stadt Wien, Dr. Erich Hechtner, für „seine jahrelange, großartige Unterstützung und sein Engagement“ verliehen.

