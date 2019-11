Pressegespräch "Store-Check bei Geflügel" am 2. Dezember

Kennzeichnung im Lebensmitteleinzelhandel unter die Lupe genommen

Wien (OTS) - Die zunehmende Liberalisierung der Märkte führt dazu, dass immer mehr Geflügelprodukte aus aller Welt - meist unerkannt und billig - auf unseren Tellern landen. Ein österreichweit durchgeführter Store-Check nimmt die Kennzeichnung von Geflügelprodukten im Lebensmitteleinzelhandel unter die Lupe. Über die Ergebnisse sowie über Marktentwicklungen in Österreich informieren Experten am Montag, 2. Dezember 2019, um 10.00 Uhr bei einem Pressegespräch. Es findet in der Labstelle Wien, Lugeck 6, 1010 Wien, statt.

Gesprächspartner am Podium sind Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich, Markus Lukas, Obmann der Geflügelmastgenossenschaft GGÖ, sowie Genia Hauer, Qualitätsmanagerin für Geflügel der AMA-Marketing. (Schluss)

