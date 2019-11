Mahrer: Großer Erfolg der FCG-Personalvertretung bei der Polizei

ÖVP-Sicherheits- und Polizeisprecher freut sich über ein Plus von 10,3 Prozent – „Einsatz und Arbeit wurden honoriert“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Fraktion Christdemokratischer Gewerkschafter (FCG) hat bei den Personalvertretungswahlen 2019 im öffentlichen Dienst einen großen und wohlverdienten Erfolg erzielt. Das freut uns sehr und ich gratuliere herzlich“, sagt der Sicherheits- und Polizeisprecher der neuen Volkspartei, Abg. Karl Mahrer. „Dieser große Zuspruch und das Vertrauen in die Kompetenzen der FCG-Personalvertreter/innen in den Dienststellen beweist, dass die FCG beim Umgang mit den aktuellen Herausforderungen richtig und verantwortungsvoll gehandelt hat und handelt. Dies betrifft auch die Polizei: mit einem überwältigenden Plus von 10,3 Prozentpunkten und insgesamt fast 50 Prozent (49,2 Prozent) wurde die FCG-Personalvertretung gestärkt, deren Arbeit honoriert und für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen motiviert“, freut sich Mahrer.

„Vor fünf Jahren haben die Christgewerkschafter bei der Polizei die FSG an der Spitze abgelöst und die Personalvertretung übernommen. Dieser Einsatz und diese Arbeit haben sich bewährt und wurden nun eindrucksvoll bestätigt. Das ist eine große Freude. Ich gratuliere und wünsche alles Gute für die kommenden Jahre“, sagt Mahrer.

