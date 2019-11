„Der verlorene Handschuh“ im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS/RK) - Ein vergnügliches „Erzähltheater“ mitsamt Konzert wird am Sonntag, 1. Dezember, ab 10.00 Uhr, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) geboten. Im Saal des Museums (1. Stock) sorgt der Verein „grossundklein“ mit einem schönen „Märchen über Freundschaft, Zusammenhalt und Teilen“ für gute Unterhaltung. Tierische Charaktere werden mit Geschichten und viel Musik zum Leben erweckt. Zum Einsatz kommen Flöten sowie ein Klavier. Nach einer Einkehr in der „Bastelstube“ geht das melodische Programm zum „Zuhören, Staunen und Mitmachen“ los. Gedacht ist diese klangvolle Veranstaltung mit dem Titel „Der verlorene Handschuh“ für Kinder von 2 bis 6 Jahren. Karten: 9 Euro für Kinder, 11 Euro für Erwachsene. Die Kleinen dürfen die Instrumente ausprobieren. Infos und Reservierungen zur Matinee in der Reihe „Klassik Cool!“: Telefon 0660/581 33 96 und E-Mail office@klassikcool.at.

Auskünfte über verschiedenste Kultur-Termine für Klein und Groß im Josefstädter Bezirksmuseum erteilt die ehrenamtlich aktive Museumsleiterin Maria Ettl: Telefon 403 64 15. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

