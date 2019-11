„MINT-Fächer sind der Schlüssel“: Zühlke Österreich fördert weltweit größten Roboter- und Forschungswettbewerb für Kinder und Jugendliche

Fachkräftemangel und der rasante technische Fortschritt werfen lange Schatten auf den Arbeitsmarkt der Zukunft und die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Unternehmen sorgen sich um die Umsetzbarkeit von digitalen Innovationen. Hier brauchen wir gut ausgebildete, kreative und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entscheidend ist der kreative Erfahrungshorizont – möglich ist immer das, was vorstellbar ist. Dr. Nikolaus Kawka, CEO Zühlke Österreich

Wien (OTS) - Zühlke Österreich investiert daher in die Zukunft und fördert den Wettbewerb FIRST LEGO League für SchülerInnen in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich. Das Wettbewerbsfinale findet am 29.11.2019 in den Räumlichkeiten der WKÖ statt.

Wettbewerb belebt: SchülerInnen erwerben bei der FIRST LEGO League, dem weltweit größten Roboter- und Forschungswettbewerb, grundlegende Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen für zukünftige Berufsbilder. Zühlke Geschäftsführer Nikolaus Kawka geht noch einen Schritt weiter: „Unternehmen sorgen sich um die Umsetzbarkeit von digitalen Innovationen. Hier brauchen wir gut ausgebildete, kreative und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entscheidend ist der kreative Erfahrungshorizont – möglich ist immer das, was vorstellbar ist.“

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 16 Jahren lernen dabei essenzielle Qualitäten, wie soziale Intelligenz und Teamgeist, kreative Lösungsansätze, kompetitive Denkweisen und Fairness sowie Interesse für die MINT-Fächer. „Die MINT-Fächer sind der Schlüssel, um Österreichs Unternehmen zukunftsfit zu machen. Unsere Wirtschaft braucht digitale Innovation für nationalen und internationalen Wettbewerb“, findet Kawka. Dazu seien gut ausgebildete Fachkräfte essenziell, wie es auch von der Wirtschaftskammer Österreich, die ebenfalls Kooperationspartner ist, seit Jahren gefordert wird: Der Fachkräftemangel muss bewältigt werden. „Es kann nur ein erster Schritt sein, IT-Kenntnisse spielerisch zu vermitteln. Die Zukunft der IT beginnt mit der Ausbildung unserer Kinder“, sagt Kawka. Zühlke fördert heuer zum ersten Mal den FIRST LEGO League.

Über Zühlke

Als Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Für sie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft – von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 1.000 Expertinnen und Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.

Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweiz präsent. 2018 erzielte das Unternehmen mit 1.070 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 171 Millionen Schweizer Franken (154 Millionen Euro; 135 Millionen GBP).

