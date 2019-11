5. Bezirk: Einladung zu 2 Lesungen im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) kündigt 2 Rezitationsabende an. Am Montag, 2. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr in der Heimstätte des Kultur-Vereines im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19/1 die Lesung „Mehr Bücher unter dem Weihnachtsbaum“. 5 Autorinnen und Autoren bestreiten ein „winterlich-weihnachtliches“ Programm mit erheiternden und besinnlichen, bisweilen auch boshaften, Beiträgen. Von „Krähen im Schnee“ bis zur „Putzfrau im Bankhaus“ reicht die breite Palette an Texten. „Neues und Gewesenes“ liest am Freitag, 6. Dezember, die Schriftstellerin Maria Gornikiewicz. Die Schreiberin trägt Auszüge aus älteren Veröffentlichungen vor und präsentiert das jüngste Buch „Schall und Rauch“ mit „12 Menschenskizzen“. Start der Lesung: 19.30 Uhr. An beiden Abenden ersucht der Verein die Gäste um Spenden (Empfehlung: jeweils 5 Euro). Information plus Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher), E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Am Leseabend am Montag, 2. Dezember, nehmen die Schreiberinnen und Schreiber Nikki Celen, Iris Gassenbauer, Markus Grundtner, Christine Schiansky und Renate Schiansky teil. Musik-Begleiter ist der Gitarrist Gabriel Benedikt. Das Buch „Schall und Rauch“ von Maria Gornikiewicz erscheint im Verlagshaus „Bibliothek der Provinz“ (Umfang: 162 Seiten, Preis: 15 Euro, ISBN 978-3-99028-825-2). Info per E-Mail: verlag@bibliothekderprovinz.at.

