LH Mikl-Leitner zum Ergebnis der Personalvertretungswahlen in NÖ Kraft der Christlich Sozialen Mitte bestätigt und gestärkt

St. Pölten (OTS) - "Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen sowie Verständnis und beherzter Einsatz für ihre Anliegen über ideologische Denkrichtungen hinaus zeichnet die Personalvertreterinnen und Personalvertreter des NÖAAB-FCG aus. Diese Kraft der Christlich Sozialen Mitte wurde heute bei den Bundes-Personalvertretungswahlen bestätigt und gestärkt. Ich danke allen Kandidaten für ihren Einsatz zur Wahl und wünsche ihnen für ihre Vertretungsarbeit in den kommenden 5 Jahren alles erdenklich gute. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den Ergebnissen der Personalvertretungswahlen in NÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at