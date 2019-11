Aviso/Einladung: Gemeinsamer Charity-Punsch mit Ludwig und Ruck

Foto/Videotermin am 5.12. um 17 Uhr am Christkindlmarkt Maria-Theresien-Platz. BürgermeisterLudwig und WK Wien-Präsident Ruck schenken Punsch für Licht ins Dunkel aus.

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck laden gemeinsam sehr herzlich zu einem Charity-Punsch ein. Wirtschaftskammer und Stadt wollen damit im Rahmen der Aktion „Licht ins Dunkel“ eine Familie aus dem 14. Bezirk unterstützen, die rasch Hilfe benötigt.

Am 5. Dezember um 17:00 Uhr werden Ludwig und Ruck daher am Christkindlmarkt am Maria-Theresien-Platz (Stand 46) gemeinsam Punsch ausschenken.

Wann: 5. Dezember, 17 Uhr

Wo: Christkindlmarkt Maria-Theresien-Platz (zwischen dem Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum), Stand 46, 1010 Wien

Alle Medienvertreter sind – auch zum Netzwerken - herzlich willkommen.

Bitte um Ihre Anmeldung aus organisatorischen Gründen unter presse @ wkw.at

