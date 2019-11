Wirtschaftsparlament der WKÖ beschließt ausgeglichenes Budget für 2020

WKÖ-Finanzreferent Schenz: Bildung, Innovation und Internationalisierung sind 2020 wesentliche Themenschwerpunkte

Wien (OTS) - „Die Wirtschaftskammer Österreich hat im zu Ende gehenden Jahr eine Senkung der Kammerumlagen umgesetzt. Aufgrund sparsamen Wirtschaftens gelingt es trotz dadurch sinkender Einnahmen in diesem Bereich, für 2020 ein ausgeglichenes Budget vorzulegen“, berichtete WKÖ-Vizepräsident und Finanzreferent Richard Schenz heute, Donnerstag, vor dem Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich, dem höchsten Gremium der WKÖ. „Der Budgetvoranschlag für das kommende Jahr ist geprägt von Themenschwerpunkten wie insbesondere der Fortführung der Bildungsoffensive, der Umsetzung der Innovationsstrategie sowie der nachhaltigen Schaffung der bestmöglichen Rahmenbedingungen für die österreichische Wirtschaft durch finanzielle Entlastung und Bürokratieabbau“, hielt Schenz weiter fest. Zudem verwies er auf die EuroSkills, „die Europameisterschaften der Berufe, die im September kommenden Jahres zum ersten Mal in Österreich, in der steirischen Landeshauptstadt Graz, ausgetragen werden.“

Für 2020 wird mit Kammerumlagen in der Höhe von 212,9 Millionen Euro gerechnet. Das entspricht einer Steigerung um 3,9 Prozent gegenüber dem Planwert 2019. Neben den Kammerumlagen gibt es Waren- und Leistungserlöse in Höhe von 21,3 Millionen Euro und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 36 Millionen Euro.

„Den Einnahmen stehen 137,2 Millionen Euro an Personalaufwand und 139,2 Millionen Euro an Sachaufwendungen gegenüber. Per Saldo ergibt das ein negatives Betriebsergebnis in der Höhe von 6,2 Millionen Euro, hinzu kommt ein Finanzerfolg in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Nach Abzug von 0,3 Millionen Euro an Kapitalertragssteuer und einer Rücklagenauflösung in Höhe von 5,1 Millionen Euro kommen wir zu einem ausgeglichenen Voranschlag für 2020“, fasste WKÖ-Finanzreferent Richard Schenz den Budgetvoranschlag 2020 in Zahlen.

Der Voranschlag der Wirtschaftskammer Österreich wurde vom Wirtschaftsparlament in seiner heutigen Sitzung mehrheitlich beschlossen. (PWK572/JHR)

