Ballettakademie – Kucharowits vermisst Informationen der Sonderkommission

SPÖ-Anfrage an Minister Schallenberg – „Zwischenbericht wäre Handlungsauftrag genug!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits will jetzt mehr Licht in die Aufarbeitung des Skandals um die Ballettakademie der Staatsoper bringen. In einer parlamentarischen Anfrage an den zuständigen Minister Schallenberg fordert sie Informationen zum aktuellen Stand des Berichts der Sonderkommission. Es gebe jedenfalls Handlungasbedarf: „Das, was vom Zwischenbericht bekannt wurde, zeigt das Ausmaß der Missstände an der Ballettakademie auf und bietet genügend Handlungsauftrag. Es braucht ein kinder- und jugendgerechtes Konzept für die Ballettakademie, völlige Transparenz der Sonderkommission und eine Aussprache im Parlament“, fordert die Abgeordnete. ****

Im April 2019 hatte der damalige Kulturminister Blümel die Sonderkommission zur Causa Ballettakademie eingesetzt. Es wurden schwere Vorwürfe enthüllt wonach die SchülerInnen gekratzt, physisch und psychisch eingeschüchtert, getreten und wegen ihres Gewichts gemobbt wurden. „Seit dem Sommer ist der Zwischenbericht der Sonderkommission fertig, doch leider wurde das Parlament noch immer nicht im Detail damit befasst. Wir alle stützen uns lediglich auf Medienberichte“, kritisiert Kucharowits. In ihrer Anfrage an den für Kultur zuständigen Minister will Kucharowits deshalb Aufklärung zum aktuellen Stand der Aufarbeitung des Skandals und zu geplanten Maßnahmen. (Schluss) ls/ah/mp

Die parlamentarische Anfrage: https://tinyurl.com/vozbd9c

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at