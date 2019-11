Angewandte unterstützt Ziele des Klimavolksbegehrens und Fridays for Future beim 4. Weltweiten Klimastreik

Senat und Rektorat beschließen einstimmig Unterstützung Klimavolksbegehren – Teilnahme an morgigem Klimastreik & Transparent vor Unigebäude

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Senats der Universität für angewandte Kunst Wien wurde einstimmig beschlossen, die Ziele des Klimavolksbegehrens zu unterstützen und darauf auch öffentlich hinzuweisen. (Mehr Info: www.klimavolksbegehren.at) Diese Unterstützung reiht sich in eine Vielzahl von Aktivitäten der Universität ein: Im Herbst 2019 wurde etwa das Fridays Forum initiiert, welches eine inhaltlich ergänzende Lehrveranstaltung für Schülerinnen und Schüler darstellt und eine Teilnahme an der Demonstration im Anschluss legitimieren kann. Mehr Info: www.dieangewandte.at/fridaysforum.

Unterstützung des 4. Weltweiten Klimastreiks - Teilnahme mit anderen Universitäten & Transparent vor dem Unigebäude

Am morgigen Freitag, 29.11.2019, unterstützt die Universität für angewandte Kunst Wien den 4. Weltweiten Klimastreik der Fridays for Future. Diesmal kommt die Unterstützung in Form eines Transparents vor dem Hauptgebäude der Universität für angewandte Kunst Wien und der gesammelten Teilnahme an der Demonstration von Angehörigen der Angewandten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Akademie der bildenden Künste Wien, der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, der Universität für Bodenkultur, den Scientists for Future und den Artists for Future zum Ausdruck. Das Engagement und die Durchhaltekraft der Fridays for Future werden damit von der Angewandten erneut gewürdigt und ermutigt. Wie schon an den vergangenen Freitagen bietet die Angewandte auch morgen vor der Demonstration, von 10 bis 11.30 Uhr, ein Fridays Forum an.

