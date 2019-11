Red Ribbon am Rathaus: „Bekämpft AIDS, nicht Menschen mit AIDS“

Wien (OTS) - Vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember haben der Wiener Antidiskriminierungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und der Wiener Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Donnerstag gemeinsam mit Wolfgang Wilhelm und Florian Wibmer von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) am Eingang des Wiener Rathauses die Red Ribbon-Flagge gehisst.

Mit dieser Aktion zeigt die Stadt Wien jedes Jahr ihre Solidarität mit allen Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Der gemeinsame Appell, der auch auf der Fahne zu lesen ist, lautet: „Bekämpft AIDS, nicht Menschen mit AIDS!“.

Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonte: „Durch die Behandlungsfortschritte der vergangenen Jahre hat AIDS einiges an Schrecken verloren – und das ist gut so. Trotzdem dürfen wir im Kampf gegen die Krankheit nicht nachlassen. Denn die zahlreichen Neuinfektionen, die wir auch in Österreich immer noch verzeichnen, zeigen, dass wir noch nicht am Ziel sind."

Stadtrat Jürgen Czernohorszky, zuständig für Antidiskriminierung, bekräftigte: „Immer noch werden HIV-positive Menschen diskriminiert. Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder auch am Arbeitsplatz. Es ist mir daher besonders wichtig, ein starkes Zeichen gegen das „soziale AIDS“, also die soziale Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen, zu setzen. Es gibt keinen Kampf gegen AIDS ohne Kampf gegen die Diskriminierung der Betroffenen.“

Der Leiter der WASt, Wolfgang Wilhelm, betont: „Es ist wichtig, HIV im Kontext aller sexuell übertragbaren Krankheiten zu sehen. Solidarität und umfassende sexuelle Bildung unserer Kinder und Jugendlichen sind von hoher Bedeutung.“

