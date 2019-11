AVISO - Greenpeace startet öffentliche Sammelklage gegen klimaschädliche Gesetze

Pressefrühstück mit Greenpeace-GF Alexander Egit, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Klimaklage-Anwältin Michaela Krömer

Wien (OTS) - Die Klimaklage geht in die nächste Runde: Wie kann man komplexe, rechtliche Instrumente im Kampf gegen ungerechte Klimagesetze einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen? Was kann eine Sammelklage im Klimarecht überhaupt erreichen und was bringt eine Beteiligung tatsächlich für den Klimaschutz? Wer kann sich an der Klage beteiligen und was erwartet sich die heimische Klimaschutzbewegung vom Einsatz solcher rechtlicher Instrumente?

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace, eine der führenden KlimaforscherInnen Österreichs - Helga Kromp-Kolb und Anwältin Michaela Krömer beantworten diese Fragen und präsentieren die erste öffentliche Sammelklage gegen Klima-Unrecht in Österreich.

Pressefrühstück “Greenpeace startet öffentliche Sammelklage gegen klimaschädliche Gesetze”

Datum: Donnerstag, 05.12.2019

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre GesprächsteilnehmerInnen sind:

- Helga Kromp-Kolb, Meteorologin und Klimaforscherin BOKU Wien

- Michaela Krömer, Anwältin und Vertreterin der KlimaklägerInnen - Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

