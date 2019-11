Großes Ehrenzeichen für ÖRV-Generalsekretär Andreas Pangl BILD

Wien (OTS) - Im Namen von Bundespräsident Alexander van der Bellen hat die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Maria Patek, an den Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbandes (ÖRV), Andreas Pangl, das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Patek dankte in ihrer Laudatio dem ÖRV nicht nur für die gute Zusammenarbeit mit ihrem Ressort, sondern würdigte den gesamten Raiffeisensektor auch für den wertvollen Beitrag, den dieser in den verschiedensten Bereichen für das Land leistet.

