GPA-djp Wien zu Handels-Öffnungszeiten: Befragt die ÖVP auch die Hauptbetroffenen?

Statt Lobbying für Sonntagsöffnung wäre Unterstützung bei Silvesteröffnung angebracht

Wien (OTS/ÖGB) -

„Es wäre schon spannend zu wissen, ob die ÖVP bei ihrer Umfrage zum Thema Sonntagsöffnung in Wien auch die Gruppe der Hauptbetroffenen befragt, nämlich die Angestellten im Handel. Wir haben als zuständige Gewerkschaft wiederholt Befragungen etwa im ersten Bezirk, aber auch in ganz Wien durchgeführt, bei denen sich deutlich über 90 Prozent der Angestellten gegen eine Öffnung am Sonntag ausgesprochen haben“, so der Geschäftsführer der GPA-djp Wien, Mario Ferrari. ++++

„Die Betroffenen erwarten sich vielmehr Unterstützung auch von der Politik, wenn es darum geht, die geplante Öffnung der Geschäfte zu Silvester bis 17 Uhr zu verhindern. Dieses Vorhaben ist das Gegenteil von Familienfreundlichkeit und sozialer Verantwortung“, so Ferrari.

Große Handelsketten wie Interspar, BILLA und Hofer haben angekündigt, entgegen der bisherigen Praxis einer Öffnung bis 15 Uhr heuer bis 16 bzw. 17 Uhr zu öffnen, während der Diskonter Lidl kürzlich verlautbart hat, sich an die bisherigen Öffnungszeiten bis 15 Uhr zu halten.

