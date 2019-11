Pressegespräch-Familienbund: Väter im Hürdenlauf

Präsentation der qualitativen Untersuchung

Wien/St.Pölten (OTS) - Moderne Väter sind engagiert und für ihr Kind da. In diesem zeitgemäßen und sich immer weiter wandelnden Bild stehen sie allerdings auch vor neuen Herausforderungen.

Der Österreichische Familienbund hat österreichweit bei von der Kindesmutter getrennt lebenden Vätern, getrennten Müttern und auch Unternehmen nachgefragt, was ihnen bei der Vater-Rolle wichtig erscheint, welche Erfahrungen sie in Bezug darauf gemacht haben und wie sich die Situation am Arbeitsplatz für Väter darstellt.

Im Rahmen dieses Pressegesprächs werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt.

Pressegespräch: Väter im Hürdenlauf

Präsentation der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung von Väterbeteiligung in nicht aufrechter Beziehung mit der Kindesmutter



mit

Mag. Bernhard Baier, Präsident Österreichischer Familienbund

Mag. Angelika Killmann, Psychologin und Studienleitung





Datum: 03.12.2019, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: Florentin 1090

Berggasse 8, 1090 Wien, Österreich

Url: https://florentin1090.com/

