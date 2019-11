ORF SPORT + mit dem Fußball-2. Liga-Spiel Young Violets Austria Wien – Austria Klagenfurt

Weiters: Langlauf-Weltcup in Ruka am 29. November live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 29. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Ruka (Sprint klassisch Damen und Herren) um 12.25 Uhr (Highlights um 22.15 Uhr) und vom Fußball-HPYBET 2. Liga-Spiel Young Violets Austria Wien – Austria Klagenfurt um 19.00 und 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.20 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr und das „Yoga-Magazin“ um 21.45 Uhr.

Mit den Rennen in Ruka in Finnland startet der Langlauf-Weltcup in die neue Saison. Am 29. November stehen die Sprint-Bewerbe, am 30. November die Klassik-Bewerbe und am 1. Dezember die Verfolgungs-Bewerbe auf dem Programm. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

In der letzten Runde der Fußball-2. Liga vor der Winterpause haben die Young Violets Austria Wien am 29. November Austria Klagenfurt zu Gast. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Klagenfurt ist Tabellenführer und hat noch kein Spiel verloren. Die Wiener nehmen den vorletzten Tabellenplatz ein. Das erste Aufeinandertreffen am 22. November endete mit einem 2:1-Erfolg der Kärntner.

Kommentator ist Daniel Warmuth.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, widmet sich den Guides im Behindertensport, die die blinden-und sehbehinderten Athletinnen und Athleten begleiten. Dazu diskutieren im Studio Langlauf-Weltmeisterin Carina Edlinger und die ehemalige Sportlerin Gabriele Bergmann. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über den sehbehinderten Triathleten Patrick Bitzinger. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

