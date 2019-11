Bayr fordert Freispruch von Taner Kilic

Anklage gegen den Menschenrechtsverteidiger endlich fallen lassen!

Wien (OTS/SK) - "Warum die Anklage gegen den türkischen Menschenrechtsverteidiger Taner Kilic am gestrigen Verfahrenstag nicht endlich fallen gelassen wurde, ist mir ein Rätsel. Das Verfahren gegen den Ehrenvorsitzenden von Amnesty International in der Türkei muss eingestellt werden", fordert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung. Beim gestrigen Verhandlungstag forderte die türkische Staatsanwaltschaft, den Menschenrechtsverteidiger Taner Kilic wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" zu verurteilen. Das könnte 15 Jahre Haft für ihn bedeuten. ****

"Angriffe gegen die Menschenrechte und jene, die sie verteidigen, sind für einen Staat ein Zeichen der Schwäche", betont Bayr und fordert den bedingungslosen Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen in der Türkei. (Schluss) bj/mp

