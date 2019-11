„Knirschprobe“ bei „Was gibt es Neues?“ am 29. November in ORF 1

Mit Niavarani, Marold, Resetarits, Hopf und Gernot

Wien (OTS) - Popcorn für alle gibt es anlässlich des internationalen Maistages für Michael Niavarani, Eva Marold, Lukas Resetarits, Pepi Hopf und Viktor Gernot in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 29. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1! Der strenge Oliver Baier vergibt es aber nur bei originellen Antworten – wie zum Beispiel auf die Frage, was eine „Knirschprobe“ ist. Diese stellt Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey, der am Dienstag, dem 10. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 im ORF-Landkrimi gemeinsam mit Stefanie Reinsperger „Das dunkle Paradies“ in Salzburg inspiziert.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

