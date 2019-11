Heino Ferch dreht neuen „Spuren des Bösen“-Krimi

„Schuld“ voraussichtlich 2020 in ORF 2

Wien (OTS) - Um die Frage der „Schuld“ dreht sich alles im neuesten neunten Film der von ORF und ZDF koproduzierten „Spuren des Bösen“-Krimireihe, der noch bis Mitte Dezember in Wien und Umgebung entsteht. Für den Verhörspezialisten Richard Brock (Heino Ferch) ist die Zeit der Abrechnung mit dem korrupten Polizisten Mesek (Juergen Maurer) gekommen, doch es kommt anders als geplant. Neben Heino Ferch und Juergen Maurer (auch am 8. Dezember in „Südpol“ und am 20. Dezember in „Vienna Blood – Die letzte Séance“ in ORF 2) spielen Gerhard Liebmann, Sabrina Reiter, Katrin Bauerfeind, Ulli Maier und Gerda Drabek. Regie führt erneut Andreas Prochaska nach einem Drehbuch von Martin Ambrosch. Zu sehen ist „Spuren des Bösen – Schuld“ voraussichtlich 2020 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt

Verhörspezialist Richard Brock (Heino Ferch) hat sich von einer massiven Verletzung weitgehend erholt. Heimlich versucht er, gegen seinen ewigen Widersacher, den korrupten Polizisten Gerhard Mesek (Juergen Maurer), Beweise zu sammeln. In einem Container einer Storage-Unit hat er sich dafür ein kleines Büro eingerichtet. Als seine Lebensgefährtin Brigitte Klein (Katrin Bauerfeind) hinter sein Geheimnis kommt, will sie Brock unterstützen. Richard soll die Journalistin Eva Rieper (Ulli Maier), mit der Brigitte eine lange Beziehung hatte, treffen. Über sie könnte Brock die korrupte Zelle in der Wiener Polizei, die auch vor Mord nicht zurückschreckt, in die Öffentlichkeit bringen. Doch bevor die Journalistin den Sachverhalt gründlich prüfen kann, taucht Mesek bei Richard und Brigitte auf.

„Spuren des Bösen – Schuld“ ist eine Koproduktion von Aichholzer Filmproduktion GmbH, ORF und ZDF, gefördert durch Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

