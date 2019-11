Auslosung der EURO 2020 live im ORF

Am 30. November um 17.30 bzw. 18.20 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Qualifikation für die EURO 2020 wird es für Österreichs Fußballnationalteam am Samstag, dem 30. November 2019, das nächste Mal spannend. In Bukarest findet die Auslosung der Endrunde statt, Österreich wird bekanntlich aus Top 4 gezogen. ORF 1 bringt in der Pause des Skispringens von Ruka um 17.30 Uhr einen ersten Live-Einstieg und zeigt dann ab 18.20 Uhr die Auslosung. Aus der rumänischen Hauptstadt meldet sich Christian Diendorfer.

