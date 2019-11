Favoriten: Klassik und Blue(s) im Waldmüller-Zentrum

Veranstaltungen des Vereins „Kultur 10“ am 1.12. und 5.12.

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kultur 10“ richtet Konzerte für jeden Musik-Geschmack im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) aus. Am Sonntag, 1. Dezember, erlebt dort das Publikum ein festliches Advent-Konzert. Um 16.00 Uhr beginnt der klangvolle Nachmittag (Devise: „Klassik mit den Kropfitschs“). Der famose Pianist Johannes Kropfitsch und junge Mitglieder seiner Familie bringen ausgesuchte Werke der Klassik zu Gehör. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikbeitrag“). Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das Gastspiel des Quintetts „Wiener Blue(s)“ am Donnerstag, 5. Dezember, im „Waldmüller-Zentrum“. Um 19.00 Uhr geht das bunte Programm „Geschichten und Musik über Favoriten“ los.

Geboten werden die Präsentation des Buches „Die Josefsruhe am Laaerberg“ sowie die Vorstellung der Langspielplatte (samt CD) mit dem Titel „Wo der Ziegelböhm tanzt“. Neben den Musikanten von „Wiener Blue(s)“ wirken einige „Überraschungsgäste“ an der vergnüglichen Veranstaltung mit. Der Eintritt ist gratis. Eine rechtzeitige Anmeldung ist unbedingt nötig: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat, Roswitha Jarolim). Reservierung per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Johannes Kropfitsch (MUK): www.muk.ac.at/studienangebot/lehrende.html

Pianist Johannes Kropfitsch (Jess-Trio-Wien): www.jess-trio-wien.at

Ensemble „Wiener Blue(s)“: www.wiener-blues.at/

Verein „Kultur 10“ (Waldmüller-Zentrum): www.wien-favoriten.at

Kulturelle Projekte im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

