Adventprogramm für Kinder in den Unternehmen der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Um Kindern die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, haben die Wien Holding-Unternehmen, darunter das Jüdische Museum Wien, das Mozarthaus Vienna, das Haus der Musik, das Kunst Haus Wien und die Therme Wien, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Feste, Mitmachaktionen, interaktive Konzerte und mehr lassen die Adventzeit wie im Fluge vergehen.

Jüdisches Museum Wien: Wir feiern WEIHNUKKA!

23., 25., 26., 29. und 30. Dezember 2019, jeweils von 15:30-17:30 Uhr

Sonntag, 22. Dezember 2019, 14:00-16:00 Uhr

Dienstag, 24. Dezember 2019, 13:30-15:30 Uhr

Freitag, 27. Dezember 2019, 13:00-15:00 Uhr

Da zu Weihnachten auch das achttägige jüdische Lichterfest „Chanukka“ (hebräisch: Einweihung) gefeiert wird, werden im Jüdischen Museum Wien die beiden Feste kreativ miteinander verbunden. Neben wunderschönen Chanukka-Leuchtern aus aller Welt dürfen sich die jungen BesucherInnen auch auf ein Dreidl-Casino freuen. Auch das Basteln von witziger Deko für beide Feste sowie die Chanukka-Geschichte stehen auf dem Programm. Den festlichen Abschluss der Veranstaltung bildet das gemeinsame Entzünden der Chanukka-Kerzen.

Um Anmeldung unter der Telefonnummer 01/535 04 31-1537 bzw. -1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at wird gebeten. Freier Eintritt für Kinder, begleitende Erwachsene EUR 6 (bzw. gratis mit wienXtra-Kinderactivcard). Für Kinder von 6-10 Jahren. Jüngere Gäste können bei Anwesenheit einer Begleitperson ebenfalls teilnehmen.

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Mozarthaus Vienna: Weihnachten bei Mozart

Sonntag, 15. Dezember 2019 um 16:00 Uhr

Mozart hat vor fast 250 Jahren hier in Wien gelebt und eine der Wohnungen, in denen er damals wohnte, kann auch heute noch besucht werden. Doch wie lebte der Komponist damals? Feierten er und seine Familie auch Weihnachten? Gab es das damals überhaupt schon? Und was feiern Menschen auf der Welt sonst noch alles außer Weihnachten? Im Rahmen der Weihnachts-Spezialführung werden diese und weitere spannende Fragen geklärt und die TeilnehmerInnen erfahren viel Spannendes über Mozart und die Feste der damaligen Zeit.

Anmeldung unter 01/512 17 91-45 oder per E-Mail an ticket@mozarthausvienna.at. Die Kosten betragen EUR 4 pro TeilnehmerIn, Dauer: ca. 1 Stunde, Beschränkte TeilnehmerInnenzahl!

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Haus der Musik: Adventspecials, Mitsing-Musicals und Kinderführungen

Auch in diesem Jahr stehen wieder die beliebten Kinderkonzerte passend zur Weihnachtszeit auf dem Programm. Denn wie lässt es sich besser auf das große Fest einstimmen als mit Musik und stimmungsvollen Liedern?

Marko Simsa: Tastenzauber zur Weihnachtszeit – Klavierhits im Advent

Samstag, 14. Dezember 2019 um 14:30 Uhr

Hier dreht sich alles um schwarze und weiße Tasten. Marko Simsa inszeniert ein großes Klaiverkonzert für Kinder ab 5 Jahren mit Musik von Mozart, Bach und Schumann. Außerdem gibt es Rock ’n’ Roll, Tierstimmen, lustige Clowns, schnelle Fingerübungen und auch der rosarote Panther schaut vorbei! Wer auf den neuen Tier-Klavier-Song, musikalische Reiter und lustige Klavierexperimente neugierig ist, findet hier genau das richtige Konzert.

Marko Simsa und die Kokosbusserl-Band: Die Weihnachtslieder-Schatzkiste

Sonntag, 22. Dezember 2019 um 11:00 Uhr

Singen macht Spaß, und das natürlich ganz besonders in der aufregenden Weihnachtszeit! Also suchen Marko Simsa und die Kokosbusserl-Band in ihrer Schatzkiste nach den schönsten Advent- und Weihnachtsliedern. Mit Geige, Gitarre, Kontrabass und Schlagwerk werden die Lieder zu lustigen, frechen und natürlich auch besinnlichen Geschenken verpackt und gemeinsam mit dem Publikum feierlich geöffnet – äh, gesungen!

Gernot Kranner: Der gestiefelte Kater

Dienstag, 24. Dezember 2019 um 10:30 Uhr und um 14:00 Uhr

Ganz egal wer man ist – ob einfacher Müllersohn, unglückliche Prinzessin oder auch nur ein armer schwarzer Kater: Wer sein Geschick selbst in die Hand nimmt und sich auf die Hinterläufe stellt, schafft es! Lustig, leidenschaftlich und lehrreich – diese fröhlich-musikalische Motivations-Stunde ist ein Gewinn für alle. Interaktiv erfahren Kinder ab 4 Jahren, dass man es zu etwas bringen kann, wenn man an sich selbst glaubt.

Karten für die Veranstaltungen – ausgenommen „Marko Simsa und die Kokosbusserl-Band“ – sind um EUR 10 (für Kinderclubmitglieder EUR 8,50) an der Kassa im Haus der Musik (10:00 bis 22:00 Uhr) sowie bei Wien-Ticket erhältlich. Tickets für „Marko Simsa und die Kokosbusserl-Band“ sind um EUR 13 (für Kinderclubmitglieder EUR 11,50) erhältlich! Im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8:00-20:00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10:00 - 19:00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Kunst Haus Wien: Adventführung Hundertwasser für Familien

Sonntag, 1. Dezember 2019, 10:30-12:00 Uhr

Für Familien mit Kindern bietet das Kunst Haus Wien am ersten Adventsonntag etwas Besonderes an: Bei einer ausgiebigen Tour durch das ganze Museum lernen die kleinen MuseumsbesucherInnen Wissenswertes über Hundertwassers Kunst und sein Leben: „Warum sind die Böden im Kunst Haus Wien uneben? Wie heißt das bekannte Schiff von Hundertwasser? Warum war die Natur wichtig für ihn? Welche Tiere hat er gerne gemalt?“ Wer alle Fragen beantworten kann, wird am Schluss mit einem weihnachtlichen Schatz belohnt! Die außergewöhnliche Architektur und der weihnachtlich geschmückte Garten bieten den idealen Rahmen, um den ersten Adventsonntag auf einzigartige Weise zu erleben.

Information und Buchung unter info@kunsthauswien.com, Dauer: 90 Minuten, Preis: Kinder EUR 6 Führungsbeitrag, bis zu zwei erwachsene Begleitpersonen erhalten einen ermäßigten Eintritt von EUR 9 ins Museum Hundertwasser.

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Therme Wien: Bastelwerkstatt, Weihnachtsfest und Kekse backen

In der Vorweihnachtszeit geht es in der Therme Wien bunt her. Jeden Montag stehen im Dezember von 14:00-17:00 Uhr viele tolle Aktivitäten auf dem Plan. Backen, Basteln oder Tanz sind nur einige der Glanzlichter im Advent. Am 2.12. werden Lebkuchen verziert, am 9.12. Kekse gebacken, am 16.12. wird Christbaumschmuck gebastelt und am 23.12. findet das große Weihnachtsfest mit Thermen-Tiger Tschigong statt!

Außerdem wartet am 6. Dezember ein buntes Nikolo-Programm auf die Kinder und von 14:00-17:00 verteilt Tschigong fruchtig-süße Tigerhappen.

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

