Bundeskanzleramt, ORF und „Kronen Zeitung“ bitten „Lebensretter 2019: Österreichs Heldinnen und Helden“ vor den Vorhang

Am 5. Dezember im ORF-Zentrum; Highlights am 9. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die aktuelle Unwettersituation in Westösterreich hat einmal mehr die großartige und unverzichtbare Arbeit der unterschiedlichsten Rettungsorganisationen aufgezeigt. Dazu passend werden nun am

5. Dezember die „Lebensretter 2019: Österreichs Heldinnen und Helden“ im ORF-Zentrum vor den Vorhang gebeten und ausgezeichnet – wie bereits bei der „Lebensretter“-Premiere im Vorjahr auf Initiative von Bundeskanzleramt, ORF und „Kronen Zeitung“.

Geehrt werden neun mutige Lebensretterinnen und Lebensretter aus den Bundesländern sowie eine herausragende Teamleistung nach den schweren Unwettern Mitte November. Durch den Abend führt einmal mehr Barbara Stöckl, ORF 2 zeigt die Höhepunkte (Regie: Kurt Pongratz) am Montag, dem 9. Dezember, um 21.05 Uhr in ORF 2, die ORF-Landesstudios präsentieren „ihre“ Heldinnen und Helden bereits ab 28. November in den „Bundesland heute“-Sendungen. Die „Kronen Zeitung“ begleitet die Aktion umfassend in ihrer aktuellen Print- und Online-Berichterstattung.

Bundeskanzlerin Dr. Brigitte Bierlein: „Tagtäglich retten Menschen in unserem Land, nicht selten unter Einsatz ihres eigenen Lebens, das Leben ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie haben sich durch ihre selbstlose Hilfe besondere Verdienste um das Gemeinwohl erworben und sind zurecht Vorbilder für uns alle. Ihnen gilt mein herzlichster Dank und größter Respekt.“

Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Kronen Zeitung“: „Wenn es um Menschenleben geht, dann zeigen Österreicher Mut und Verantwortung – gottseidank! Sie tun das nicht selten auch unter Gefährdung ihres eigenen Lebens. Solchen Österreichern aus allen Bundesländern stellvertretend für viele weitere stille Helden laut danke zu sagen, ist uns ein Anliegen. Gemeinsam mit dem ORF und seinen Landesstudios haben wir mit unseren Redaktionen in allen neun Bundesländern viele auszeichnungswürdige Lebensretter gefunden. Nach der Jury-Entscheidung freuen wir uns nun auf die Präsentation und Auszeichnung der österreichischen Heldinnen und Helden 2019.“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die Geschichten, die unsere Lebensretterinnen und Lebensretter quer durch alle Bundesländer zu erzählen haben, sind berührend und packend zugleich, davon machten sich im Vorjahr eine halbe Million Zuseherinnen und Zuseher selbst ein Bild. In Verbindung mit der Vorbildwirkung jeder einzelnen Erzählung ist das öffentlich-rechtliches Fernsehen mit Best-Practise-Charakter.“

Aus Vorschlägen der ORF-Landesstudios und der „Kronen Zeitung“ wählte eine hochkarätige Jury aus Bundeskanzleramt, „Kronen Zeitung“ und ORF die „Lebensretter 2019: Österreichs Heldinnen und Helden“ aus den Bundesländern sowie jene der Kategorie „Teamleistung“ aus.

Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen lässt sich dabei schon jetzt sagen, dass von Hubschraubereinsätzen über einen improvisierten Inkubator bis zur Rettung aus einer Gletscherspalte alles dabei ist, was den Stoff, aus dem Heldinnen und Helden sind, ausmacht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at