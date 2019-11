Aviso: RHI Magnesita lädt zu Spatenstich für „Dolomite Resource Center Europe“

Fototermin und Pressekonferenz mit Cordt, Platter und Saint-Paul in Hochfilzen, Tirol

Wien/Tirol (OTS) - RHI Magnesita, der Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und -lösungen, investiert 40 Mio. Euro in die Errichtung des neuen „Dolomite Resource Center Europe“. Am Standort Hochfilzen in Tirol wird künftig Dolomit für den gesamten europäischen Markt abgebaut, weiterverarbeitet und per Bahn zu Schwesterwerken nach Frankreich transportiert.

RHI Magnesita lädt die VertreterInnen der Medien herzlich zum feierlichen Spatenstich mit anschließender Pressekonferenz ein.

Datum: Donnerstag, 5.12.2019, 10-12 Uhr (Fototermin Spatenstich, im Anschluss Pressekonferenz)

Ort: RHI Magnesita, Werk Hochfilzen, Regio-Tech 2, 6395 Hochfilzen

Ablauf:

1.) Begrüßung der Hausherren:

Bürgermeister Konrad Walk & Werksleiter Norbert Lerchl

2.) Fotos Spatenstich (outdoor)

3.) Pressekonferenz (indoor)

Dr. Herbert Cordt / Chairman RHI Magnesita

Günther Platter / Landeshauptmann Tirol

S.E. François Saint-Paul / Botschafter der Republik Frankreich in Österreich

Anmeldung unter media.relations @ rhimagnesita.com

Lisa Fuchs

Head of Corporate Communications & Spokesperson

lisa.fuchs @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6198



Patrizia Pappacena

Vice Spokesperson

patrizia.pappacena @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6443