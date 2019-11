Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.11.: „Der Beautywahn als Business“

Wien (OTS) - „Schönheit um jeden Preis“ ist Thema des von Ellen Lemberger gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. November um 9.42 Uhr in Ö1.

So manche wollen mit einem Schönheits-Eingriff eine/n Partner/in halten, viele Junge wollen so aussehen wie ihr Instagram-Vorbild, Frauen und Männer erhoffen sich bessere Chancen im Beruf. Die Erwartungen an die Schönheits-Industrie sind hoch, nicht alle können erfüllt werden. Die Psyche spielt eine große Rolle, wenn es um unser Aussehen geht. Dafür ist vielen nichts zu teuer. Vom Wunsch nach einem makellosen Aussehen profitieren Ärzt/innen und vor allem die Pharma-Industrie. Sie verdienen Milliarden damit. Schönheit ist weltweit ein riesiges Business geworden. Gerne wird damit geworben, wie glücklich ein faltenfreies Gesicht macht. Was alles schief gehen kann, darüber wird weniger gern gesprochen. Ellen Lemberger hat sich für „Saldo“ das Geschäft mit der Schönheit genauer angesehen.

