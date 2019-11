AVISO-PK: „Gemeinsam erfolgreich für die Digitalisierung“ am 12.12.2019 in Linz

Wien/Linz (OTS) - Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und die Plattform Industrie 4.0 Österreich laden zur Pressekonferenz: "Gemeinsam erfolgreich für die Digitalisierung".

Datum: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 9:00 Uhr

Ort: OÖ Kulturquartier, OK-Platz 1, Pressezentrum Saal A/1. Stock, 4020 Linz

Die Plattform Industrie 4.0 Österreich gestaltet gemeinsam mit politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren die zukünftige Produktions- und Arbeitswelt aktiv mit.

Im Rahmen der Pressekonferenz anlässlich des 4. Summit Industrie 4.0 in Linz werden regionale und nationale Digitalisierungsinitiativen präsentiert, die den digitalen Wandel am Standort Österreich erfolgreich stärken. Dabei wird die Rolle von aktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz und Security näher beleuchtet.

Ihre Gesprächspartner am Podium:

Markus Achleitner , Wirtschaftslandesrat Oberösterreich



, Wirtschaftslandesrat Oberösterreich Walter Haas , Geschäftsführer ITG - Innovationsservice für Salzburg



, Geschäftsführer ITG - Innovationsservice für Salzburg Lisbeth Mosnik , stv. Abteilungsleiterin Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation: IKT, Produktion und Nanotechnologie“ Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie



, stv. Abteilungsleiterin Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation: IKT, Produktion und Nanotechnologie“ Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Günter Rübig , Obmann Sparte Industrie Wirtschaftskammer Oberösterreich



, Obmann Sparte Industrie Wirtschaftskammer Oberösterreich Johann Kalliauer , Präsident Arbeiterkammer Oberösterreich



, Präsident Arbeiterkammer Oberösterreich Kurt Hofstädter, Vorstandsvorsitzender Plattform Industrie 4.0 Österreich

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet unter dem Titel „regional – gemeinsam – erfolgreich“ der 4. Summit Industrie 4.0 – die Jahreskonferenz der Plattform Industrie 4.0 Österreich – statt, zu der wir Sie ebenfalls einladen.

Es erwarten Sie u.a. Top-Keynotes von Prof. Dr. Marion Poetz, Professorin an der Copenhagen Business School, und Prof. DI Dr. Georg Steinbichler, Institutsleiter und Professor an der JKU Linz und Sprecher der LIT-Factory. Sowie Industrie 4.0-Einblicke aus Schweden und weitere österreichische Best Practice-Beispiele aus Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitnehmervertretung.

Nähere Informationen zum Programm finden Sie hier

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Anmeldung bis Donnerstag, 5. Dezember 2019, bei Frau Elisabeth Raschka unter e.raschka @ brandensteincom.at oder 01/319 41 01-11.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Elisabeth Hechenleitner, Pressesprecherin

+43 1 711 6265-8010

elisabeth.hechenleitner @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at



Verein Industrie 4.0 –

die Plattform für intelligente Produktion

Jasmina Schnobrich-Cakelja

+43 1 588 39 75

jasmina.schnobrich @ plattformindustrie40.at

www.plattformindustrie40.at