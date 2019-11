FPÖ-Schmiedlechner: „EU-Abgeordnete verlangen Klimanotstand, stimmen aber für Rindfleischimporte aus Übersee“

"Österreichs Bauern bürgen für Qualität und Umweltschutz"

Wien (OTS) - Als „Irrsinn“ bezeichnete der FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die letzten Beschlüsse der EU. „Auf der einen Seite fordern EU-Abgeordneten die Ausrufung des Klimanotstandes, auf der anderen Seite bereiten sie den Weg für Billig-Rindfleischimporte aus Übersee“, erklärte Schmiedlechner.



„Nicht nur, dass durch die langen Überseetransporte die Umwelt verpestet wird, ruinieren wir mit dieser Entscheidung unsere heimischen Produzenten. Die EU mit ihrer EU-hörigen ÖVP leistet mit solchen Entscheidungen aktive Sterbehilfe für lokalen österreichischen Produzenten“, erklärte der Agrarsprecher und weiter: „Unsere Bauern produzieren unter höchsten Hygiene-, Tierwohl- und Umweltstandards und bieten eine Top-Qualität an - wir brauchen keine weiteren Billigimporte."



„Diese Vorgangsweise der EU zeigt klar die Scheinheiligkeit der Politik, wenn es um unser Klima geht. Wer auch zukünftig noch eine heimische Landwirtschaft haben will, sollte auf industrielles Importfleisch verzichten und bewusst regionales Rindfleisch in bester Qualität kaufen. Die weitere Folge aus dem Kauf regionaler Produkte ist, dass so auch unserer Umwelt durch kürzeste Transportwege Gutes getan wird“, so Schmiedlechner.

