Eichgraben und Österreich sind bereit für die erste Grüne Bürgermeisterin

Nationalrätin und Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze startet zwei Monate vor der Gemeinderatswahl mit einer starken Ansage

Eichgraben ist bereit für die erste Bürgermeisterin! Elisabeth Götze

St. Pölten (OTS) - In zwei Monate sind in Niederösterreich die Gemeinderatswahlen und die amtierende Vizebürgermeisterin und Nationalrätin Elisabeth Götze startet für ihre Wienerwaldgemeinde mit einer starken Ansage in den Wahlkampf: „Eichgraben und Österreich sind bereit für ihre erste Grüne Bürgermeisterin! In Österreich sind derzeit gerade einmal 8% der Bürgermeisterpositionen mit Frauen besetzt. Wir haben daher großen Aufholbedarf! Ich traue es mir zu und bin bereit, Eichgrabens erste Bürgermeisterin zu werden!“

Elisabeth Götze ist seit fünf Jahren Vizebürgermeisterin in Eichgraben und als Nationalrätin auch jetzt im Verhandlungsteam mit der ÖVP aktiv. Sie bringt daher viel politische Erfahrung und Bekanntheit sowie Zuspruch aus der Bevölkerung mit. In Eichgraben haben die Grünen über 21% bei der Nationalratswahl an Zustimmung erhalten und damit der Spitzenkandidatin und nun Abgeordneten im Parlament den Rücken gestärkt. Mit dieser Energie ist sie zu weiterer Verantwortung bereit.

„Meine Vision ist ein nachhaltiges, lebenswertes Eichgraben – das heißt, wir alle hier leben gut, miteinander und dabei gehen wir mit unseren Ressourcen sparsam um. Ich will ein wirklich lebendiges Eichgraben schaffen, mit einem bunten und vielfältigen Miteinander – zwischen den Generationen, zwischen der alteingesessenen Bevölkerung und den sogenannten Zugereisten sowie Menschen mit verschiedensten Perspektiven; über alle Parteigrenzen hinweg. Die Menschen in unserem Ort sind Eichgrabens größtes Potenzial. Und obwohl oder gerade weil ich als Abgeordnete im Nationalrat tätig bin, trete ich an, um Bürgermeisterin zu werden! Zahlreiche Vorbilder beweisen: diese Tätigkeiten befruchten einander. Und vor allem: Eichgraben ist bereit für die erste Bürgermeisterin! “, schließt Elisabeth Götze ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at