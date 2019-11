Frauenstadträtin Kathrin Gaal erschüttert von schrecklicher Tat

Gaal: „Gewalt gegen Frauen hat in Wien keinen Platz!“

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Frauenmord in Wien zeigt sich Frauenstadträtin Kathrin Gaal: „Ich bin erschüttert und traurig. Meine Gedanken sind bei den Kindern.“

Einmal mehr weist Frauenstadträtin Kathrin Gaal auf Unterstützungsangebote in Wien hin und appelliert an alle, die von Gewalt betroffen sind oder die Gewalt wahrnehmen: „Rufen Sie an und holen Sie Hilfe! Gewalt an Frauen hat in Wien keinen Platz!“

Die wichtigsten „Nummern gegen Gewalt“:

Polizei-Notruf: 133

Euro-Notruf: 112

24-Stunden Frauennotruf: 01/71719

Nummer des Frauenhaus-Notrufs: 05 77 22

