Rotes Kreuz: Hilfe für Albanien wird weiter verstärkt

2000 Familien sind obdachlos, 31 Menschen laut der Regierung tot und mehr als 650 verletzt. Österreicher macht sich für Einsatz bereit.

Wien/Tirana (OTS) - Seit dem Erdbeben in Albanien versorgt das Rote Kreuz die Menschen mit Wasser, Nahrung und Unterkünften, leistet medizinische Hilfe und psychosoziale Unterstützung. "Rund 2000 Familien sind obdachlos und müssen derzeit in Notunterkünften ausharren", sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes. "Diese Menschen haben alles verloren und brauchen dringend Unterstützung. Die Lage im Land ist immer noch dramatisch. So eine Katastrophe hinterlässt Spuren."

Rund 100.000 Menschen sind von den Auswirkungen des Bebens betroffen und 30.000 brauchen Soforthilfe. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften plant deshalb den Umfang ihrer Hilfe auf drei Millionen Euro aufzustocken und bittet dafür um Spenden. Jürgen Högl vom Österreichischen Roten Kreuz bereitet sich auf einen Einsatz vor, um für die Föderation die Hilfe vor Ort zu planen.



„Das werden wir nicht vergessen“



Die Ortsstellen des Albanischen Roten Kreuzes in den am stärksten betroffenen Gebieten in Durres, Tirana, Kruja, Lezhe und Lac sind mobilisiert. Insgesamt sind rund 500 Angestellte und Freiwillige im Einsatz. Im Fußballstadion von Durres haben die Helfer Wasser und Nahrungsmittel sowie Decken und Hygienekits verteilt. Dort leben die Menschen in Zelten. Rotkreuz-Experten versorgen zudem die Familien der Verletzten und Angehörige der Verstorbenen in den Krankenhäusern. Derzeit helfen Rotkreuz-Teams aus Italien, der Türkei und Nordmazedonien, die Schweiz hat Suchhunde-Teams geschickt. „Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe in einer für uns sehr schwierigen Stunde“, sagt Artur Katic, Generalsekretär des albanischen Roten Kreuzes. „Diese Solidarität werden wir nicht vergessen.“



Das Rote Kreuz ersucht um Spenden:



IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144. Kennwort: Erdbeben Albanien

Online:https://participate.roteskreuz.at/albanien/



Fotos Hilfe, Trümmer, Suchhunde: hier klicken



