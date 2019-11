Der Dezember im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Einer der ersten Programmpunkte des nächsten Monats im Cinema Paradiso Baden ist das wöchentliche „Film-Café“, das auch im Dezember jeden Montag Kaffee und Kuchen serviert: diesmal zu „Downton Abbey“ (2. Dezember), „Das Wunder von Marseille“ (9. Dezember), „The Good Liar“ (16. Dezember) und „Ich war noch niemals in New York“ (23. Dezember). Im Rahmen der „Alp Con Cinema Tour“ sind am 6. und 8. Dezember „The Collective“, „Der Tiroler und sein Piefke“ sowie „Through Darkness“ zu sehen. Das speziell für Kinder gedachte „Adventkino“ setzt sein Programm am 7. Dezember mit „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ fort. Am 14. Dezember folgt „Die Eiskönigin 2“, am 21. Dezember „Die Legende vom Weihnachtsstern“.

„Cinema Opera“ mit Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House London steht im nächsten Monat gleich zwei Mal – und zwar mit Ballett - auf dem Spielplan: am 10. Dezember Ninette de Valois’ „Coppélia“ zur Musik von Léo Delibes sowie am 17. Dezember Peter Wrights Version von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Der Nussknacker“ nach E.T.A. Hoffmann. Die Reihe „Filmriss“ präsentiert am 20. Dezember „Der Leuchtturm“ von Robert Eggers mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Gegen Monatsende steht dann das Warten aufs Christkind im Mittelpunkt, wenn das Cinema Paradiso am 24. Dezember den ganzen Tag Kinderfilme spielt. Auch beim Silvesterspecial am 31. Dezember kann man unter zahlreichen Filmen wählen, Besucher der Abendvorstellungen erhalten zudem ein Glas Sekt.

Weitere Film-Highlights im Dezember sind Woody Allens romantische Komödie „A Rainy Day in New York“, Caroline Links Verfilmung des Bestsellers „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „The Peanut Butter Falcon“ mit Shia LaBeouf, Dakota Johnson und Bruce Dern, „Motherless Brooklyn“ mit Edward Norton, Alec Baldwin, Willem Dafoe und Bruce Willis, „Der geheime Roman des Monsieur Pick“, „Porträt einer jungen Frau in Flammen“, „The Two Popes“, „Der Taucher“, „The Farewell“, „Parasite“ und „Glück gehabt“. Auf die Cinema Kids wiederum warten „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“, „Latte Igel und der magische Wasserstein“, „Dora und die goldene Stadt“, „Morgen, Findus, wird’s was geben“, „Die Legende vom Weihnachtsstern“ sowie „Der kleine Rabe Socke 3“.

Die Live-Veranstaltungen starten am 7. Dezember mit der Lernwerkstatt Pottenbrunn, die mit „Die verlorene Weihnachtspost“ Theater von Kindern für Kinder auf die Bühne bringt. Am 12. Dezember stimmen Ernst und Christoph Grissemann mit ihrer Lesung „Klappe Santa!“ auf ihre Weise auf das Christkind ein. Am 19. Dezember schließlich spielen Paul McKenna, The Friel Sisters und Breabach im Rahmen des „24th Irish Christmas Festival“ irische Folkmusik.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

