Erdbeben Albanien: SOS-Kinderdorf hilft mit psychologischer Betreuung für Kinder

Kinder und Familien stehen unter Schock – SOS-Kinderdorf in Tirana nicht beschädigt

Wien/Tirana (OTS) - "Wir sind alle schwer geschockt vom Ausmaß der Zerstörung, die das Erdbeben mit sich gebracht hat. Man kann sich kaum vorstellen, wie traumatisch diese Erlebnisse für Kinder sind", sagt Teuta Shkenza, Leiterin von SOS-Kinderdorf Albanien. "Wir unterstützen die nationalen Nothilfemaßnahmen mit spezieller Betreuung für Kinder." Therapeuten von SOS-Kinderdorf haben in drei Nothilfezentren der örtlichen Behörden in Tirana ihre Arbeit aufgenommen und bieten psychotherapeutische Betreuung für traumatisierte Kinder.

In der Stadt Thumana wurden einige Häuser von Familien, die SOS-Kinderdorf im Rahmen von Familienstärkungsprogrammen unterstützt, beschädigt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort, um den Familien in dieser schweren Situation zur Seite zu stehen", sagt Shkenza. Das SOS-Kinderdorf in Tirana ist unbeschädigt und alle Kinder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wohlauf. In zwei Jugendwohneinrichtungen in Tirana gab es leichtere Schäden. Die Jugendlichen sind vorübergehend im SOS-Kinderdorf Tirana untergekommen.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende dazu beitragen, die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien vor Ort bestmöglich zu unterstützen“, so Shkenza abschließen. SOS-Kinderdorf ist spezialisiert auf den Schutz und die Betreuung von Kindern. Darunter fällt die Errichtung von Kinderschutzzonen und psychologischer Soforthilfe.

SOS-Kinderdorf in Albanien

SOS-Kinderdorf ist seit 1992 in Albanien tätig. Neben dem SOS-Kinderdorf in Tirana betreibt die Hilfsorganisation Familienstärkungsprogramme in Tirana und Shkoder, um gefährdete Familien zu unterstützen und sie vor Zerrüttung zu bewahren. In den Jugendwohneinrichtungen werden junge Menschen während ihrer Ausbildungszeit unterstützt.

Spenden an SOS-Kinderdorf: IBAN AT 62 1600 0001 0117 3240

