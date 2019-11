Österreichische Banken starten zusammen mit Bluecode neue Mobile-Payment-Apps für iOS und Android

„Raiffeisen Bluecode“ und „BKS Bluecode“ ab sofort nutzbar – weitere Banken, darunter die Hypo NOE Landesbank, folgen.

Wien/Linz/Klagenfurt (OTS) - Mit seinem neuen „Co-Branded App“-Programm erleichtert der österreichische Mobile-Payment-Marktführer Bluecode europäischen Banken den Einstieg in die Welt des mobilen Bezahlens. Zum Start sind bereits zwei führende Finanzinstitute aus Österreich, die Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich und die BKS Bank mit Hauptsitz in Klagenfurt, als Partner dabei. Kunden beider Banken können ab sofort mit den neuen Zahlungslösungen „Raiffeisen Bluecode“ und „BKS Bluecode“ bargeldlos per iPhone und Android-Smartphone bezahlen. Weitere Banken, darunter unter anderem die Hypo NOE Landesbank, folgen in Kürze.

„Immer mehr Verbraucher wünschen sich, einfach, sicher und schnell mit ihrem Smartphone bezahlen zu können. Die Partnerschaften mit der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich und der BKS Bank sind Musterbeispiele für die attraktiven Zusatzangebote, die Banken mit Bluecode schaffen können, damit die Kundenreise bei der Hausbank des Vertrauens bleibt“ , sagt Bluecode-CEO Christian Pirkner. Die neuen Apps fungieren für alle Raiffeisen Oberösterreich- und BKS-Kunden als mobile Geldbörse (wobei „Raiffeisen Bluecode“ auch für alle weiteren österreichischen Raiffeisen-Kunden nutzbar ist): Kunden verbinden ihr Girokonto via Onlinebanking mit der App, lassen an der Registrierkasse des jeweiligen Händlers den blauen Barcode auf ihrem iPhone oder Android-Smartphone scannen und der Kaufbetrag wird anschließend direkt vom Girokonto abgebucht. Im Sinne des europäischen Datenschutzrechts werden beim Bezahlvorgang keine persönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder übertragen.

Sicheres mobiles Bezahlen mit Mehrwerten nach europäischen Regeln

„Wir sehen die neue App als Ergänzung zu herkömmlichen Zahlungsmethoden. Laut einer aktuellen Mastercard-Studie können sich 62 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die Nutzung des Smartphones für Zahlungen vorstellen. Da Datenschutz bei uns an oberster Stelle steht, haben wir uns bewusst für eine europäische Partnerschaft entschieden“ , so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank. Paul Kaiser, Produktmanager in der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich, hebt auch die Mehrwertservices hervor, um mobiles Bezahlen zwecks Kundenbindung mit digitalen Stempelpässen zu verbinden: „Raiffeisen Oberösterreich legt mit der Raiffeisen Bluecode App nicht nur den Grundstein für eine innovative und sichere Zukunft in Sachen Mobile Payment, sondern schafft damit auch die Basis eines umfassenden Mehrwerte-Ökosystems für Kunden und Händler.“ Die bargeldlose Bluecode-Zahlung wird bei mehr als 85 Prozent des heimischen Lebensmitteleinzelhandels – darunter Billa, Merkur, Adeg, Spar, Interspar, Eurospar, MPreis sowie Unimarkt – und vielen weiteren Akzeptanzstellen wie Bipa oder Hervis angenommen.

Gamechanger PSD2: Wertschöpfung und Kundenreise im Zahlungsverkehr absichern

„Neben den Vorteilen, Endkunden eine sichere und einfache Bezahllösung mit Mehrwerten anbieten zu können, ermöglicht unser Co-Branded App-Programm speziell Banken, die Kundenreise proaktiv zu gestalten und die Wertschöpfung im mobilen Zahlungsverkehr abzusichern. Denn die zweite EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 spielt seit dem 14. September 2019 vielen Drittanbietern in die Hände. Banken müssen dann verpflichtend sensible Kontoinformationen via Schnittstellen an Dienste von Drittanbietern weitergeben, wenn der Kunde zustimmt“, erklärt Christian Pirkner die Hintergründe und sagt: „Als europäische Alternative unterstützen wir unsere Partner daher dabei, ihre eigene Mobile-Payment-Lösung umzusetzen, sensible Kundendaten weiterhin sicher zu verwahren und an der Kundenreise im mobilen Zahlungsverkehr aktiv teilzunehmen, um Wertschöpfung und Erträge zu sichern. Bluecode bietet insbesondere Banken eine unabhängige Lösung, die auf allen gängigen mobilen Endgeräten sowie mit allen Girokonten funktioniert und mit Mehrwerten verknüpft werden kann. Die Umsetzung ist in weniger als vier Wochen möglich.“

Weitere führende Banken, darunter unter anderem die Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien, werden sich in den kommenden Wochen dem „Co-Branded App“-Programm von Bluecode anschließen und ihren Kunden sicheres bargeldloses Bezahlen in Verbindung mit digitalen Mehrwertservices per Smartphone ermöglichen.

Über Bluecode

Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch gemeinsam mit Value Added Services (digitale Mehrwertservices, Bluecode Rewards) in Apps – insbesondere von Banken und Händlern – ermöglicht. Im Sinne des europäischen Datenschutzrechts werden beim Bezahlvorgang keine persönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder übertragen. Das hochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto und ist unabhängig von der Übertragungstechnologie (Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC) einsetzbar. Namhafte Banken aus Österreich und Deutschland (u.a. Sparkassen-Finanzgruppe, Raiffeisen Oberösterreich, Hypo Tirol Bank, BKS Bank, HYPO NOE), Acquirer (u.a. BS Payone, First Cash Solution/Volksbank in der Ortenau), internationale Bankensoftwareanbieter (u.a. Temenos Group AG/Schweiz) und Payment-Plattformen (Alipay/China) sowie führende Händler (u.a. Globus-Gruppe, Konsum, Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket). Bluecode deckt österreichweit bereits mehr als 85% des Lebensmitteleinzelhandels und viele weitere Akzeptanzstellen (Handel & E-Commerce, Gastronomie, Mobilität, Entertainment, Sportstadien) ab. Mehr Informationen unter: www.bluecode.com

