22. Bezirk: „Nut Jazz Five“ am 29.11. im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - „Dieses Quintett spielt sich mit Hingabe, Spielwitz und Feuer in die Herzen des Publikums“, beteuert die Obfrau des Kultur-Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi. Das so gelobte Ensemble „Nut Jazz Five“ wird am Freitag, 29. November, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) flotte Jazz-Rhythmen vortragen. Das Konzert fängt um 19.00 Uhr an. Der Zutritt ist gratis. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Freunde Walter Kortan (Trompete, Gesang, Conference), Alwin Miller (Saxophon, Klarinette), Thomas Scherrer (Banjo, Gitarre), Andreas Humpel (Sousaphon) und Hubert Bründlmayer (Schlagwerk) begeistern ihr Publikum mit „jazzigen“ Stücken wie „Down in New Orleans“. Auch der gute alte „Basin Street Blues“ fehlt nicht im umfangreichen Repertoire der Combo. Mehr Informationen über das aktuelle Konzert und über spätere Kultur-Termine in Eßling erhalten Interessenten von der „Kulturfleckerl“-Leitung unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Beantwortung von Fragen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

