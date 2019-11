Habasit: Sichere Lebensmittel an den Feiertagen

Reinach, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Weihnachtszeit steht kurz bevor und damit auch die Frage, welches Festtagsessen zubereitet werden soll. Einen sehr wichtigen Faktor spielt hier die Lebensmittelsicherheit - insbesondere bei Geflügel wie Truthahn, Gans oder Ente. Die Industrie wird von Habasit als zuverlässigem Partner für hygienische Förderlösungen für Geflügelanwendungen unterstützt.

Die Lebensmittelsicherheit ist heute eines der Hauptthemen für Geflügelverarbeiter. Effizienz optimieren, Ausfallzeiten reduzieren, höhere Erträge erzielen - und das bei immer anspruchsvolleren Hygienestandards. Wenn es um das oberste Ziel geht, sichere Lebensmittel zu vernünftigen Preisen herzustellen, liegt ein Hauptaugenmerk auf den Transport-und Förderbändern, die im Produktionsprozess in direktem Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln stehen.

Dank jahrelanger Erfahrung in der Fleisch-und Geflügelindustrie hat Habasit eine Reihe hochwertiger Bänder, Riemen und Zubehörteile für den Geflügelverarbeitungsprozess vom Schlachten, Entbeinen bis hin zum Verpacken und der Kontrolle mittels Röntgen- oder Metalldetektion im Portfolio.

Einführung der neuen, wegweisenden Lebensmittelsicherheitslösung von Habasit: Super HyCLEAN(TM)

Habasit ist stets an der Spitze der Innovation und wird in Kürze im Rahmen seiner HabasitLINK® Kunststoff-Modulbandreihe ein innovatives neues Band für Geflügelanwendungen auf den Markt zu bringen.

Ecken, Gelenke und Stäbe können oftmals Brutstätten für Bakterien sein, daher hat Habasit mit dem Super-HyCLEAN eine grossflächige, glatte Bandoberfläche und minimale Hohlräume zwischen den Kunststoffmodulen entwickelt. Somit werden die Bänder den höchsten Hygienestandards gerecht.

Super HyCLEAN Bänder beinhalten auch die patentierte Habasit Saniclip-Vorrichtung, ein schnelles Bandöffnungssystem, das für den sofortigen Ein- und Ausbau von Kupplungsstäben ohne Werkzeug verwendet wird.

Das Ergebnis dieser Kombination aus SuperHyCLEAN und Saniclip: schnelle, bequeme und effiziente Reinigung bei geringeren Kosten für Wasser und Personal. Das Risiko einer Bakterienkontamination wird deutlich reduziert, ebenso sind die Stillstandszeiten geringer.

Hygiene und Endergebnis

Die Cleandrive(TM) Bänder von Habasit sind seit vielen Jahren auf dem Markt und haben sich bereits mehrfach in den komplexesten Geflügelanwendungen bewährt. Die aramidverstärkten monolithischen TPU-Förderbänder liefern einwandfreie Hygiene und Zuverlässigkeit. Sie haben eine langlebige, leicht zu reinigende Polyurethanoberfläche, die eine außergewöhnliche Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit bietet, was zu langen Bandlebenszyklen und niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

Abgesehen von der gesetzlichen Verpflichtung zur Einhaltung der Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards wissen die Geflügelverarbeiter, dass die Nichteliminierung von Bakterien- oder Materialverunreinigungen verheerende Auswirkungen auf die Produktivität und Rentabilität haben kann. Die Kosten für Produktionsausfälle oder gar Rückrufaktionen werden um ein Vielfaches erhöht, wenn die Marke in den Augen der Verbraucher beschädigt wird.

Wenn die Hygiene jedoch einwandfrei ist, wird nicht nur die Verlängerung der Haltbarkeit gewährleistet, sondern auch das Wiederkommen zufriedener Kunden.

Informationen zu Habasit

Habasit hilft seinen Kunden, die Zuverlässigkeit, Qualität und Produktivität ihrer Anlagen und Prozesse zu verbessern und bietet ihnen hervorragende Produkte, Systeme und Dienstleistungen für die Förder- und Antriebstechnik. Habasit ist ein Schweizer Familienunternehmen, das 1946 in Basel gegründet wurde und heute in über 70 Ländern vertreten ist. Es beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter in verbundenen Unternehmen und Servicezentren weltweit. Die Kunden von Habasit erhalten Produkte höchster Qualität und umfassende, maßgeschneiderte Lösungen aus unserem umfangreichen Sortiment an Gewebebändern, Kunststoff-Modulbändern, monolitische Transportbänder, Zahnriemen, Antriebsriemen sowie Zubehör.

Weitere Informationen finden Sie unter www.habasit.com.

