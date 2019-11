CORUM Origin nun auch FBiG-fähig

Anleger können mit CORUM Origin ab sofort den Gewinnfreibetrag geltend machen

Wien (OTS) - Seit rund neun Monaten ist CORUM Origin in Österreich erhältlich. Der französische Immobilienfonds erfüllt die Voraussetzungen des § 14 Abs 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und ist daher noch interessanter für Selbstständige, freiberuflich Selbstständige und Unternehmer.

CORUM Origin hat seit seiner Auflage im Jahr 2012 bereits sieben Mal in Folge eine jährliche Dividendenrendite von 6% erreicht. Die potenzielle Dividende wird monatlich an alle Investoren ausgeschüttet. Die Erfüllung der Voraussetzungen des § 14 EstG zeigt, dass CORUM trotz höherer Rendite auch für den weniger risikobereiten Anleger geeignet ist: „Denn um den Anforderungen des § 14 des EStG zu entsprechen gelten strenge Voraussetzungen. Die Produkte müssen besondere Anlagerichtlinien erfüllen“, so Christopher Kampner, CORUM Head of Office Austria.

Aktuelle Kennzahlen des Fonds

CORUM Origin verwaltet aktuell ein Vermögen von über 1,8 Mrd. Euro von rund 29.000 Investoren - über 95% davon sind Privatanleger. Der Fonds ist zum Ende des 3. Quartals 2019 in 123 Gewerbeimmobilien in 13 Ländern der Eurozone investiert, die durchschnittliche Dauer der Mietverträge der insgesamt 206 Mieter beträgt 8,4 Jahre und die physische Auslastungsquote liegt bei 99,5%.

„Diese Zahlen machen deutlich, dass eine Krise auf einem Immobilienmarkt, ein Problem in einem Gebäude, die Kündigung eines Mieters oder ausstehende Mieten nur eine beschränkte Auswirkung auf die gesamte Wertentwicklung haben können. Und das bedeutet potenziell weniger Risiko für unsere Investoren.“, so Christopher Kampner und weiter: „Um das jährliche Renditeziel von 6 % langfristig zu ermöglichen, haben wir uns bereits 2016 dazu entschieden, die Höhe der Mittelzuflüsse zu beschränken, und zwar auf rund 300 bis 350 Mio. Euro pro Jahr. Denn das ist eine Summe, von der wir mit großer Wahrscheinlichkeit wissen, dass wir sie im Sinne der Anleger investieren können.“

