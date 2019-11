S-64 Air Crane® Helikopter auf dem Weg nach Südkorea

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Erickson Incorporated, ein weltweit führender Betreiber, Instandhalter und Hersteller von Mehrzweckflugzeugen, gab die Lieferung des Helikopters K7 S-64 Air Crane® an den Korea Forest Service (KFS) bekannt. Am Freitag, den 22. November, wurde das Flugzeug K7 auf die Antonov An-124 von Medford in Oregon aus - der Produktionsstätte von Erickson - verladen. Der S-64 ist in Korea bekannt und gilt als das beste Löschluftfahrzeug auf dem Markt.

Ein robustes Luftfahrzeug für harte Einsätze

Im Jahr 2001 war KFS die erste ausländische Regierungsbehörde, die S-64-Helikopter von Erickson kaufte. Aufgrund des Erfolgs mit dem Hubschrauber modifiziert und modernisiert KFS seine Flotte weiter mit dem K7 und integriert die neuesten Modifikationen, darunter Rotorblätter aus Verbundwerkstoffen und ein Glascockpit. KFS ist nach wie vor führend in der Brandbekämpfung aus der Luft und setzt die robustesten Luftfahrzeuge für härteste Einsätze ein.

"Unsere Lieferung des K7 festigt das Vertrauen des Korea Forest Service in unsere Plattform und ihre Leistungsfähigkeit. KFS hat den S-64 Air Crane® in Betrieb genommen, um Sachwerte und Menschenleben zu retten, und jeder hier im Erickson-Team ist sehr stolz darauf. Dies ist das finale Stück einer Menge harter Arbeit, und wir fühlen uns geehrt, Südkorea weiterhin zu unterstützen - Hayden Olsen, Vice President für Aerosysteme

Informationen zu Erickson

Erickson ist der einzige OEM, der Luftfahrzeuge auf dem zivilen und militärischen Markt betreibt und gleichzeitig MRO-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt erbringt. Erickson ist der weltweit führende Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich auf Verteidigung und nationale Sicherheit, Fertigung, Instandhaltung, Reparatur und Überholung (MRO) und kommerzielle Dienstleistungen spezialisiert hat. Erickson wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Australien.

