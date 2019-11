„Gute Nacht Österreich” mit Peter Klien am 28. November in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Die 4 da“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 28. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1 ist das große innenpolitische Thema natürlich die Steiermark-Wahl. Außerdem macht sich Peter Klien Gedanken über rote Zahlen. Weiters beschäftigt sich die ORF-1-Late-Night-Satire mit dem ewigen Match Bund vs. Länder. Dazu liefert Peter Klien eine situationselastische Analyse. Gleich danach, um 22.30 Uhr steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit Erwin Steinhauer, Thomas Maurer, Rupert Henning und Florian Scheuba in der Kultserie „Die 4 da“ auf dem Programm.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

