„Dok 1“ mit Lisa Gadenstätter: „NIE ZU SPÄT – Die Träume der Hundertjährigen“ am 28. November in ORF 1

„Talk 1“ über Frauen in der Politik heute

Wien (OTS) - In “NIE ZU SPÄT – Die Träume der Hundertjährigen” trifft Lisa Gadenstätter am Donnerstag, dem 28. November 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf drei Frauen, die 100, 104 und 106 Jahre alt sind. Mit ihnen spricht sie über die vergangenen 100 Jahre und vor allem über die bedeutenden Änderungen für Frauen. Außerdem erfüllt sie den drei Damen einen Herzenswunsch. Danach, um 21.05 Uhr, begrüßt Lisa Gadenstätter ihre Gäste in „Talk 1“ mit der Frage: „UND JETZT? Frauen in der Politik heute“. Darüber diskutieren Maria Rauch-Kallat, Marlene Svazek, Elisabeth Feichtinger und Madeleine Alizadeh.

Lisa Gadenstätter: „Die Dreharbeiten zu ‚Dok 1‘ waren für mich sehr emotional. Ich habe den Film gemacht, weil meine Oma heuer im 100. Lebensjahr gewesen wäre – und ich sie einfach viel zu wenig oft gefragt habe, wie ihr Leben früher denn so war. Welche Gedanken sie als junge Frau gehabt hat und welche Träume. Man vergisst zu oft, dass geliebte Menschen einmal nicht mehr da sind, um solche Fragen zu beantworten. Die drei Frauen, mit denen ich für ‚Dok 1‘ gesprochen habe, haben mich sehr beeindruckt. Die Lebensgeschichten, die Sichtweisen, die Einstellungen. Und ich hoffe, wir können in ‚Dok 1‘ zeigen, welche wichtigen Schritte für Frauen in den vergangenen Jahrzehnten gesetzt wurden und dass es nie zu spät ist, Träume zu haben und sie auch in die Tat umzusetzen.“

„Dok 1: NIE ZU SPÄT – Die Träume der Hundertjährigen“ um 20.15 Uhr

Im Zentrum steht die Situation der Frauen im vergangenen Jahrhundert – aber auch die Wünsche und Träume von drei Protagonistinnen. Über die Lebensgeschichte der Interviewpartnerinnen erfährt das Publikum wie es war, als Frau in den vergangenen Jahrzehnten zu leben und welche bedeutenden Änderungen es für Frauen zwischen 1919 und 2019 gegeben hat – und welche Wünsche Anna Rupar, Lisel Heise und Margarete Zamikal noch haben.

Lisa Gadenstätters erste Station ist in der Nähe von Graz. Die 104-jährige Anna Rupar ist leidenschaftliche Sängerin und bekommt ihren Jugendtraum erfüllt: Einmal auf einer Bühne zu stehen und vor einem großen Publikum zu singen. Dabei hilft die österreichische Sängerin Clara Luzia mit ihrer Band. Sie treten gemeinsam mit Frau Rupar im Grazer Orpheum auf – vor einem begeisterten Publikum.

In Deutschland besucht Lisa Gadenstätter die 100-jährige Lisel Heise, die seit diesem Jahr als Politikerin im Stadtrat tätig ist. Frau Heise erzählt, dass sie als junge Frau ihr Auto selbst reparieren musste. Allerdings wäre ein Beruf wie Mechanikerin damals für ein Mädchen undenkbar gewesen. Deshalb bringt Lisa Gadenstätter Frau Heise mit einer jungen Mechanikerin zusammen, die ihr einen Crash-Kurs im Reparieren von Autos der heutigen Zeit gibt.

Und in Wien trifft Lisa Gadenstätter auf Margarete Zamikal, die mit ihren 106 Jahren nach wie vor Sudoku-Rätsel löst. Die Dame, die die Monarchie, zwei Weltkriege und vieles mehr miterlebt hat, erzählt, dass sie all ihre Erinnerungen in Gedichten und Geschichten niedergeschrieben hat. Ihr großer Traum sei es, dass eine der Geschichten einmal von einer professionellen Schauspielerin vorgetragen wird. Diesen Wunsch erfüllt ihr Schauspielerin Tanja Raunig.

Inmitten dieser rührenden Begegnungen dokumentiert „Dok 1“ mittels Reenactment-Szenen, wie sich das Leben von Frauen im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gewandelt hat. Vom Wahlrecht über die Familienrechtsreform bis hin zur Fristenregelung und der Schulreformen – Frau Rupar, Frau Heise und Frau Zamikal haben all diese Veränderungen miterlebt und lassen das Publikum daran teilhaben.

„Talk 1: UND JETZT? Frauen in der Politik heute?“ um 21.05 Uhr

Noch nie saßen im Nationalrat so viele Frauen wie heute, fast 40 Prozent der Abgeordneten sind weiblich. 2019 hat Österreich – zumindest noch – mit Brigitte Bierlein erstmals eine Frau als Bundeskanzlerin. Von einer repräsentativen Vertretung der Frauen in den wichtigsten Institutionen des Staates ist Österreich allerdings immer noch weit entfernt. Von den mehr als 2.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind nur acht Prozent Frauen.

Junge und ältere Frauen, Spitzenpolitikerinnen und solche, die es werden wollen, geben Einblicke: Wie leicht oder schwer haben sie es? Wie ist das Bild, die Stellung der Frau in der Politik von heute? Was hat sich da verändert? Lisa Gadenstätter spricht mit ihren Gästen über ihre Erfolge, Hürden und auch Niederlagen.

In „Talk 1“ diskutieren:

Maria Rauch-Kallat, ÖVP-Politikerin, ehemalige Ministerin in mehreren Bundesregierungen

Marlene Svazek, FPÖ-Politikerin, jüngste Klubobfrau in einem Landtag Elisabeth Feichtinger, SPÖ-Politikerin, jüngste Bürgermeisterin Österreichs

Madeleine Alizadeh, aka DariaDaria, Bloggerin, Aktivistin und Kandidatin der Grünen bei den vergangenen Nationalratswahlen

