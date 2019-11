ORF SPORT + mit der Beachsoccer-WM Paraguay 2019

Am 28. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Beachsoccer-WM Paraguay 2019 (Viertelfinale 1 Brasilien – Russland um 20.10 Uhr, Viertelfinale 2 Senegal – Portugal um 21.45 Uhr, Viertelfinale 3 Italien – Schweiz um 23.20 Uhr und Viertelfinale 4 Japan – Uruguay um 0.55 Uhr), das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2019/20 (Levi) um 19.00 Uhr, das „Ringermagazin“ um 19.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45, 22.50 und 0.25 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und ein Interview mit Eintracht Frankfurt-Trainer Adi Hütter um 21.15 Uhr.

Die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2019 wird von 21. November bis 1. Dezember in Paraguay ausgetragen. ORF SPORT + überträgt alle Viertelfinalspiele am 28. November, das zweite Halbfinale am 30. November (erstes Halbfinale live in der ORF-TVthek) sowie das Finale am 1. Dezember live.

Kommentator ist Daniel Warmuth.

