Congress Loipersdorf gehört erneut zu den besten Event-Locations Österreichs

Bei der Flipchart-Verleihung wurde das Congress-Center wieder unter die besten Seminar-Locations Österreichs gewählt.

Loipersdorf (OTS) - Mit 96,5 Prozent Gesamtzufriedenheit schaffte es das beliebte Congress-Center im Grünen wieder unter die Besten der Besten. Bei der jährlichen Veranstaltung „Meet the best“ trafen sich die großen Namen der österreichischen Seminar- und Tagungsbranche im OÖNachrichten Forum. Der „Goldene Flipchart“ gilt bundesweit als Oscar der Tagungs- und Seminarbranche und ist zusammen mit dem umfangreichen Bewertungssystem „MICEadvisor“ von „Tagen in Österreich“ ins Leben gerufen worden. Mit den Stimmen von Seminarbesuchern, Trainern und Trainerinnen im ganzen Land erhalten Seminarhotels für Ihre Leistungen „Flipcharts“, ähnlich wie Hotels Sterne.

Ausgezeichnet wurden jene 26 Betriebe, die eine Gesamtzufriedenheit von mindestens 90 Prozent im „MICEadvisor“ erreichen konnten. In dieser einzigartigen MICE-Bewertungsplattform von „Tagen in Österreich“ fließt das Feedback von Auftraggebern, Trainern und Seminarveranstaltern ein. Alleine im vergangenen Jahr wurden 21.500 Feedbackbögen mit je 27 Fragen erfasst. In 90 Prozent aller Fälle, nämlich genau 522.450-mal, lautete das Urteil „Sehr gut“.

Mitten im Grünen und in unmittelbarer Nähe der Therme Loipersdorf und zu zahlreichen Gastgebern bietet das Congress Loipersdorf eine stimulierende Atmosphäre der Inspiration und Motivation. 2018 wurde der Congress Loipersdorf zur besten Event-Location Österreichs gewählt. Diese Kombination aus Hotel, Congress und Therme nur 1 Stunde von Graz und 90 Autominuten von Wien entfernt, ermöglicht es, einen Schritt hinaus aus der Routine des beruflichen und/oder privaten Alltags zu gehen. Das Congress Loipersdorf gibt Raum für Neues, setzt Denk-Prozesse in Gang und initiiert zukunftsweisende Formen der Vermittlung von Inhalten.

Das Congress Loipersdorf ist geeignet für: Seminare, Konferenzen, Schulungen, Firmenfeiern, Kongresse & Messen, Hochzeiten, Produktpräsentationen, Events, Outdoor- & Teambuildung-Veranstaltungen, Autopräsentationen und Incentives für Kleingruppen bis hin zu rund 1.000 Besucherinnen und Besuchern.

Fotos finden Sie unter https://www.picdrop.de/thermeldf/Presse/Aussendungen/2019/Flipchart

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Congress:

Therese Salmhofer

Leitung Congress Loipersdorf

T +43 3382 20000 7010

E info @ congress-loipersdorf.at www.congress-loipersdorf.at