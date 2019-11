ORF III am Donnerstag: „Runde der ChefredakteurInnen“ zum 13. Europäischen Mediengipfel live aus Lech

Außerdem: „Wilde Reise mit Erich Pröll“ in Schwedens Reich der Elche, „Die Tafelrunde“ und „Roland Düringer: WIR – ein Umstand“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 28. November 2019, trifft in ORF III Kultur und Information die „Runde der ChefredakteurInnen“ zu einer Sonderausgabe anlässlich des 13. Europäischen Mediengipfels live aus Lech am Arlberg zusammen. Zuvor führt Erich Pröll das Publikum ins „Wilde Skandinavien“ (20.15 Uhr). Die erste Folge des Doku-Vierteilers von Ivo Nörenberg und Oliver Goetzl, der die raue, ungezähmte Natur des hohen Nordens zeigt, trägt den Titel „Schweden – Im Reich der Elche“. Der Elch ist die größte Hirschtierart der Erde und diese Spezies hat gelernt, sich mit den Jahreszeiten in der „letzten Wildnis Europas“ zu arrangieren. Faszinierendes Tierverhalten und brillante Flugaufnahmen machen diese Naturdokumentation zu einem Fernseherlebnis.

Anlässlich des 13. Europäischen Mediengipfels meldet sich um 21.05 Uhr die „Runde der ChefredakteurInnen live aus Lech“. Dieses Jahr wird unter dem Motto „Zerrissene Welt“ über Europa zwischen Globalisierung und Nationalismus, radikalen Entwicklungen und alten Feindbildern diskutiert. Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher sind Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin, profil), Rainer Nowak (Chefredakteur, Die Presse), Gerold Riedmann (Chefredakteur, Vorarlberger Nachrichten), Paul Ronzheimer (stv. Chefredakteur, BILD) und Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, Der Standard).

Danach versammelt sich eine etwas andere Runde – „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr). In diesem letzten satirischen Monatsrückblick des Jahres kommen bei Host Gerald Fleischhacker die Gebrüder Moped, Severin Groebner, Aida Loos und Guido Tartarotti zu Wort.

Zum Abschluss des Donnerstagabends präsentiert „ORF III Spezial“ den zweiten Teil von Roland Düringers „Vortragsreihe“ „WIR – ein Umstand“ (22.50 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at