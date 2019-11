"Wer Wien liebt, kauft in Wien ein" - Neue Kampagne der Wirtschaftskammer Wien

Mindworker lässt für Wirtschaftskammer Wien den Einkauf in Wien hochleben

Wien (OTS) - Die Wichtigkeit des Einkaufens in lokalen Geschäften holt die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit der Agentur Mindworker mit ihrer Weihnachtskampagne in das Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener. Im Mittelpunkt stehen ein goldenes Herz und der Slogan "Wer Wien liebt, kauft in Wien ein".

"Wir setzen auf das bekanntermaßen goldene Herz der Wienerinnen und Wiener und die große Liebe zu ihrer Stadt. Die kann aber nur gedeihen und in der Weihnachtszeit hell leuchten, wenn es dem lokalen Handel und den vielen erzeugenden Betrieben gut geht.", erläutert Wirtschaftskammer-Kommunikationschef Thomas Bohuslav den Ansatz



Das zentrale Kampagnensujet wird in den kommenden Wochen flächendeckend auf Plakaten, Citylights, Digitalflächen sowie online eingesetzt. Auch die Fassade des Hauses der Wiener Wirtschaft am Praterstern wurde großflächig beklebt.

Für Kino, TV und verschiedene Online-Kanäle wurde in Zusammenarbeit mit der WH Media Filmproduktion ein Spot produziert, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer ganz konkret benennen, warum lokal einkaufen Sinn macht und was die ganze Stadt davon hat. (Abzurufen unter https://youtu.be/RWqddi1vJ2I)

"Damit geben wir dem Wiener Handel ein Gesicht, ohne den Zeigefinger zu erheben", so Mindworker-Kampagnenchef Ernst Stöckl. "Da sprechen – stellvertretend für alle ihre Kolleginnen und Kollegen – Wiener Geschäftsleute, die nicht nur immer für ihre Kundinnen und Kunden da sind, sondern auch unsere Wiener Einkaufsstraßen lebendig halten. Gehen wir lieber jetzt zu ihnen, statt dann zu jammern, wenn sie ihre Geschäfte für immer geschlossen haben!"

Auftraggeberin: Wirtschaftskammer Wien, Thomas Bohuslav, Gian Paolo Spadola

Agentur: Mindworker Kommunikationsagentur, Rudi Fußi, Ernst Stöckl

Art Director: Christian Modlik

Filmproduktion: WH Media, Michael Kofler, Oliver Himmel

Regie: Mario Böck





