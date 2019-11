Baustelle Wienzeile: Arbeiten vorzeitig abgeschlossen!

1 ., 6., Friedrichstraße und Linke Wienzeile - Sanierung der Fahrbahnen, Errichtung eines Radweges: Baustelle zwei Wochen früher als geplant beendet

Wien (OTS) - Die Generalsanierung der Fahrbahn der Linken Wienzeile von Getreidemarkt bis Köstlergasse mitsamt der Errichtung eines Zwei-Richtungs-Radweges entlang der Friedrichstraße und der Linken Wienzeile von Nibelungengasse bis Köstlergasse wird zwei Wochen früher als geplant, nämlich bereits am 29. November 2019 abgeschlossen werden. Am heutigen Mittwoch, den 27. November 2019, bedankte sich Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein mit heißem Kaffee und frischen Kipferln bei den ausführenden Bauarbeitern und den verantwortlichen Magistratsbediensteten für deren Einsatz und Engagement. “Zwischen September und November wurde dieses große Bauvorhaben innerhalb von nur drei Monaten erfolgreich abgeschlossen. Der vielbefürchtete Verkehrskollaps ist ausgeblieben und das nicht zuletzt aufgrund der professionellen Baustellenplanung, dem engagierten Arbeitseinsatz, der zielgerichteten Öffentlichkeitskeitsarbeit und der anfänglichen Verkehrsregelung durch die Wiener Polizei. Ich möchte mich bei allen Beteiligten auf das Herzlichste bedanken”, so Birgit Hebein, die auch einen Ausblick auf das nächste Jahr gibt: „Wir sind gerade dabei, weitere Projekte für das nächste Jahr festzumachen und zu planen. Ich kann versprechen, dass wir in die Offensive gehen und auch 2020 sichere Radwege schaffen werden.“.

Projektdetails

Die bestehende Fahrbahn der Linken Wienzeile im Abschnitt von Getreidemarkt bis Köstlergasse im 6. Bezirk musste von Grund auf erneuert werden. Die vormalige Fahrbahnkonstruktion bestand aus einer historischen 7-Zoll-Würfel-Pflasterung, die darauf aufliegende Fahrbahnoberfläche bestand aus Asphaltbeton, teilweise befanden sich alte Gleise der ehemaligen Straßenbahnlinie 61 unter der Straßenoberfläche. In der Friedrichstraße wurde zwischen Elisabethstraße und Getreidemarkt die Fahrbahnoberfläche nach Aufgrabungen instand gesetzt, weiters wurden die Stauraumbereiche in Betonbauweise neu hergestellt.

In den Abschnitten Friedrichstraße ab Nibelungengasse sowie Linke Wienzeile ab Getreidemarkt wurde ein von der Fahrbahn baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Der neue Radweg ist auf Seite der Bebauung (gegenüber des Naschmarktes) situiert und verfügt über eine Breite von zwei Meter (plus 60 cm bis 100 cm Schutzstreifen). Damit wurde eine Lücke im Hauptradverkehrsnetz geschlossen und die Verkehrssicherheit am “Naschmarktradweg” wesentlich verbessert. Zudem ist der Lückenschluss ein zeitgemäßer Beitrag für eine klimagerechte Mobilität in der Stadt.





Ausreichend Platz für alle



Zwischen Fahrbahn und Radweg wurde ein bis zu ein Meter breiter Sicherheitsstreifen errichtet, um ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen beziehungsweise zum Anliefern zu schaffen. Für die Schanigärten von “Wienzeile-Lokalen” wird es nach dem Umbau eine ähnliche Situation wie bisher geben. Zusätzlich wurde der Gehsteig zwischen Laimgrubengasse und Köstlergasse verbreitert, um den Verlust der Fläche für Schanigärten, welche in den Sommermonaten in dem Parkstreifen situiert waren, möglichst zu minimieren. Weiters wurde der Vorplatz beim Theater an der Wien mit Granitsteinplatten attraktiv gestaltet.

Zahlen & Fakten

Die Gesamtkosten von rund 4,967 Millionen Euro umfassen die grundlegende Sanierung der Linken Wienzeile, die Neuverlegung und Modernisierung der Oberflächenentwässerung, die Pflasterung des Gehbereichs vor dem Theater an der Wien und die Errichtung des Zwei-Richtungs-Radwegs.

Baubeginn Vorarbeiten Friedrichstraße & Theatervorplatz: 14. August 2019

Baubeginn Linke Wienzeile: 2. September 2019

Geplante Gesamtfertigstellung: 13. Dezember 2019

Tatsächliche Gesamtfertigstellung: 29. November 2019

Aufbruch:

375 m Schienenabtrag

3200 m² Würfelpflaster aufbrechen (ca. 80.000 Steine)

250 m³ Betonaufbruch

1500 m³ Asphaltaufbruch

450 m³ Bodenabtrag

Neubau:

2200 m² Radweg Asphalt

1700 m² Parkstreifen Asphalt

700 m² Parkstreifen/Ladezone Würfelpflaster

4000 m² Betonfahrbahn

950 m Granitrandsteine

ca. 14.000 Arbeitsstunden

